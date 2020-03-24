Решающий Минск: ответы на семь важных вопросов о консультативном совете

Почти все внимание общества приковано к преодолению пандемии коронавируса. И это удобное время для того, чтобы принять непопулярные решения, не консультируясь ни с гражданами, ни с парламентом. И до такого вероятного решения остаются считанные часы.

Уже в среду, 25 марта, может состояться анонсированное ранее заседание трехсторонней контактной группы, на котором должны рассмотреть вопрос о создании консультативного совета между Украиной и так называемыми представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, это должно было бы урегулировать конфликт на Донбассе.

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Учитывая выбранную тактику, когда власть сознательно игнорирует публичное обсуждение последствий своих действий, аналитики Центра совместных действий подготовили ответы на семь важных вопросов насчет нового "совещательного органа".

1. Что такое консультативный совет?

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на последней встрече в Минске участники трехсторонней контактной группы заявили о необходимости создания консультативного совета как совещательного органа, результаты работы которого могут быть использованы трехсторонней контактной группой.

Согласно решению, подписанному 11 марта в Минске, консультативный совет – это совещательный орган, основной целью которого является "осуществление диалога, консультаций, наработки предложений относительно проектов политических и правовых решений по урегулированию конфликта согласно Комплексу мер по выполнению Минского протокола (Минск-2), в том числе в отношении проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (далее – ОРДЛО)".

То есть решение этого органа не будут обязательными для исполнения трехсторонней контактной группой, но его деятельность должна "способствовать переговорам".

2. Что консультативный совет может делать?

Консультативный совет должен способствовать урегулированию конфликта согласно Минску-2. Если же посмотреть, какие обязательства Украина взяла на себя этим документом, то это:

проведение конституционной реформы по децентрализации с особенностями ОРДЛО;

принятие постоянного законодательства об особом статусе ОРДЛО;

проведение местных выборов;

амнистия участников событий, имевших место в ОРДЛО;

обмен заложников и незаконно удерживаемых лиц;

восстановление социально-экономических связей;

восстановление границы;

вывод всех иностранных вооруженных формирований.

3. Кто будет участником консультативного совета?

В консультативный совет будут входить по 10 представителей от Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю от ОБСЕ, России, Франции и Германии.

Кто эти представители? По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, единственными представителями ОРДЛО за все это время были украинские граждане, которые сегодня вынужденно проживают на территории, которая не контролируется украинским правительством.

Мол, украинских граждан изъяли из процесса принятия решений, которые прямо на них влияют, а поэтому с ними нужно советоваться и консультироваться. И именно Украина сможет влиять на назначение представителей ОРДЛО, и это "будут действительно специалисты, люди, патриотически настроенные, люди, которые являются авторитетами в Украине и в мире".

Но это не соответствует действительности. Потому что в подписанном документе прямо указано, что критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, ОРДЛО, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно. Украина не сможет повлиять на порядок назначения представителей ОРДЛО.

Более того, в принятом решении подписи поставили т.н. "уполномоченный представитель отдельных районов Донецкой области Н. Ю. Никонова" и "уполномоченный представитель отдельных районов Луганской области В. Н. Дейнего".

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4. Легитимизирует ли это так называемые "Л/ДНР"?

По словам Андрея Ермака, никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для признания представителей ОРДЛО, не существует. Признание – это юридический факт, юридическое действие. Якобы сегодня даже Россия не признала так называемые ОРДЛО, поэтому ни о каком признании речь не идет.

Но он не прав. По обычаю международного права, если стороны ведут переговоры, они признают надлежащую субъектность друг друга. В подобную ловушку советские дипломаты в 1945 году пытались загнать Соединенные Штаты, предлагая договариваться о возвращении пленных американцев с территории Польши с созданным в Люблине марионеточным правительством коммунистов. США не согласились на такие условия, что значительно затруднило возвращение военнопленных. Но политически важно было не признавать марионеточное коммунистическое правительство Польши.

Следовательно, любое участие российских марионеток в переговорах с представителями Украины станет де-факто признанием их самостоятельности с нашей стороны.

5. Снимает ли это ответственность с России?

Да, по меньшей мере – политическую. Более того, создание такой группы может повлиять на рассмотрение дел по искам Украины к России относительно незаконной вооруженной агрессии и оккупации, которых сейчас по крайней мере шесть. Судебные институты, такие как Международный суд ООН, Международный трибунал по морскому праву и Международный уголовный суд, могут обратить внимание на то, что политические и военные вопросы обсуждаются между Украиной и ее областями, а следовательно не существует межгосударственного конфликта.

К того, это очень удобный аргумент для России, поскольку в рамках консультативного совета она будет выступать как гарант и будет иметь такую же роль, как Франция, Германия и ОБСЕ. Поэтому можно будет ожидать очередную волну пропаганды о внутреннем конфликте и гражданской войне.

6. Какую силу будут иметь принятые группой документы?

Документы по факту будут международными договорами между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Они не могут противоречить Конституции Украины. Их должна ратифицировать Верховная Рада, поскольку договоры влияют на судьбу Украины и миллионов ее граждан.

На практике мы получим принятые международные договоры, которые сомнительны с точки зрения Конституции, не ратифицированы парламентом, а подписывают их уполномоченные президентом лица. Из процесса также исключено правительство, хотя именно оно отвечает за внешнюю политику и функционирование государства. То есть это такой себе "договорняк" между главами четырех государств.

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7. Повлияет ли это на санкции против России?

Украина последовательно придерживалась политики непривлечения представителей марионеточных группировок к переговорам. Все переговоры велись между Украиной и Россией, которой поддакивали представители оккупированных территорий.

Большинство стран, которые вводили санкции, не заинтересованы в них экономически. Это существенные финансовые и политические потери. Президент Франции Эммануэль Макрон уже публично говорил о том, что санкции не принесли желаемый эффект ни России, ни Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует любые соглашения между Украиной и Россией и надеется в ближайшее время закончить строительство газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять природные ресурсы из России в Германию.

После того, как Украина сама делает шаги к признанию войны внутренним конфликтом, снять санкции без внешнеполитических рисков будет значительно легче.

Но окончательного решения еще не приняли. Есть время от него отказаться или согласовать с нормами Конституции. К тому же, подобные документы нельзя скрывать, поскольку они влияют на наши жизни. Надеемся, что все страхи, которые у нас есть в отношении этого документа, так и останутся нашими страхами.

Или же в реальности все может быть значительно хуже.

Автор: Олег Савичук, аналитик Центра совместных действий