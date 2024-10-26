Каким будет тариф на свет с 1 ноября

Тариф на свет для бытовых потребителей не будет расти в ноябре. Нынешняя стоимость должна быть как минимум до мая 2025 года, сообщает Минэнерго.

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Однако, есть определенные категории потребителей, которые могут платить меньше. Речь идет о владельцах двухзонных счетчиков, для которых тариф делится на две части:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

тариф – с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час; ночной – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Также уменьшенный тариф действует для владельцев электроотопительных установок. При условии, что они потребляют менее 2 тысяч киловатт-часов в месяц. Льготный тариф для таких лиц – 2,64 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Льготный тариф для владельцев электроотопительных установок действует в течение отопительного сезона – с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.