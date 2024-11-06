Кто побеждает на выборах президента США, – Камала Харрис или Дональд Трамп, – передает 24 Канал.
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Результаты выборов в США 2024
Интерактивная карта президентских выборов в США:
По данным The New York Times, предварительно лидирует кандидат от Республиканской партии.
Предыдущие результаты / Скриншот
По данным CNN, Камала Харрис лидирует в штате Вермонт.
По предварительным подсчетам Associated Press, Дональд Трамп лидирует в штатах Индиана и Кентукки, где уже закрылись первые избирательные участки. Кроме того, в Западной Вирджинии.
Обратите внимание! В США СМИ имеют традицию объявлять победителя президентской гонки после закрытия избирательных участков по всему штату. Впрочем, только если результаты первых подсчетов показывают, что кандидат лидирует по крайней мере на 15%, а также с учетом давних политических тенденций штата и истории голосований.