Кто побеждает на выборах президента США, – Камала Харрис или Дональд Трамп, – передает 24 Канал.

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Результаты выборов в США 2024

Интерактивная карта президентских выборов в США:

03:07, 6 ноября По данным The New York Times, предварительно лидирует кандидат от Республиканской партии. Предыдущие результаты / Скриншот

02:59, 6 ноября По данным CNN, Камала Харрис лидирует в штате Вермонт.

02:48, 6 ноября По предварительным подсчетам Associated Press, Дональд Трамп лидирует в штатах Индиана и Кентукки, где уже закрылись первые избирательные участки. Кроме того, в Западной Вирджинии.

Обратите внимание! В США СМИ имеют традицию объявлять победителя президентской гонки после закрытия избирательных участков по всему штату. Впрочем, только если результаты первых подсчетов показывают, что кандидат лидирует по крайней мере на 15%, а также с учетом давних политических тенденций штата и истории голосований.