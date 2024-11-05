13:54, 5 ноября

Сразу после полуночи 5 ноября городок Диксвилл-Нотч объявил первым о результатах выборов президента.

Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса каждый в этом крошечном городке.

В голосовании в Диксвилл-Нотч приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.

Этот незарегистрированный городок традиционно еще с 1960 года начинает день выборов одним из первых в стране. Там открыли и закрыли избирательные участки сразу после полуночи по восточному времени.