О том, как в Штатах проходят выборы главы государства рассказывает 24 Канал. Первые результаты и кто вырывается в лидеры, читайте далее в материале.
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Как проходят выборы президента США
Кто побеждает на выборах в США
Городок на севере США первым объявил об окончании выборов первым объявил об окончании выборов
Сразу после полуночи 5 ноября городок Диксвилл-Нотч объявил первым о результатах выборов президента.
Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса каждый в этом крошечном городке.
В голосовании в Диксвилл-Нотч приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.
Этот незарегистрированный городок традиционно еще с 1960 года начинает день выборов одним из первых в стране. Там открыли и закрыли избирательные участки сразу после полуночи по восточному времени.
Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США
Камала Харрис заявила 3 ноября в Детройте, что проголосовала на выборах президента и членов Конгресса досрочно.
Она отдала свой голос путем отправки бюллетеня по почте.
В США начались выборы президента
В США открылись первые избирательные участки.
Участки уже работают в штатах Коннектикут, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир и Вирджиния. Позднее всего их откроют на Гавайях - в 19:00 по киевскому времени.
Более 82 миллионов американцев проголосовали на выборах досрочно.