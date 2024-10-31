5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента страны, от которых зависит и судьба Украины и всего мира. На этот пост претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис.

24 Канал подготовил для читателей все возможные ответы на сложные вопросы, как устроены выборы, какие шансы имеют кандидаты и когда мы узнаем результаты.

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Почему выбирают именно между Трампом и Харрис и кто имеет право баллотироваться

На самом деле это не так, кандидатов больше. В кампании-2024 кроме Харрис и Трампа участвуют еще 16 кандидатов, а было еще больше. Наиболее известный из тех, кто снялся, это племянник президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который сейчас уже агитирует за Трампа.

Какие критерии для кандидатов в президенты США:

кандидат должен родиться в Америке;

ему должно исполниться не менее 35 лет;

он должен проживать в США не менее 14 лет.

Кто имеет право баллотироваться

Выдвигать свою кандидатуру в президенты может практически любой – законы не запрещают это даже тем, кто находится под следствием или вообще отбывает наказание.

Шансы так называемых "независимых кандидатов" мизерные, но, некоторые могут выступать спойлерами, то есть забрать голоса у фаворита в каком-то отдельном штате, где имеют локальную популярность. Это может быть решающим фактором в так называемых "шатких штатах" (swing states).

В США традиционно не учитывают третьи силы (за редкими исключениями) и на выборах-2024 вся борьба развернется между представителями двух политических сил – республиканцев и демократов.

Двухпартийная система: чем республиканцы отличаются от демократов

Политическая система США базируется на двухпартийности, где Республиканская и Демократическая партии выступают некими полюсами и антагонистами. В стране есть и другие партии (абсолютно разнообразные, их существование гарантировано Конституцией и свободой слова и мысли).

Республиканцы традиционно считаются более консервативными и несколько более правыми.

Демократы – более либеральными и прогрессивными (они меньше обращают внимания на "традиционные ценности" и вопросы религии).

В последнее время противоречия между двумя партиями углубились, раскол проходит через такие важные для американцев темы, как право на аборты (репродуктивные права) и ограничения по огнестрельному оружию. Катализатором этих изменений является именно Трамп и трампизм.

При этом обе партии не однородны и имеют разные фракции, иногда очень радикальные. Так, внутри Демократической партии есть левые или даже левацкие группы, которые при желании можно назвать квазикоммунистами.

Зато у республиканцев есть фракция сторонников MAGA (акроним от слогана политических кампаний Трампа Make America Great Again). Последних также называют трампистами и сейчас они все больше эволюционируют не в сторону фракции, а некой политической секты, с верой в многочисленные теории заговора, бешеным популизмом лидеров и языком вражды.

Трампизм – это норма?

Стоит понимать, что трампизм – это отнюдь не нормальное состояние Республиканской партии, фактически Трамп и его окружение взяли уважаемую партию в заложники и ультимативно навязывают большинству свою радикальную адженду.

Как Трамп и Харрис стали кандидатами в президенты

От одной партии в финальной стадии выборов может быть только один кандидат. Для определения кандидата в президенты от партии в США есть традиционный путь – партийные праймериз и кокусы, то есть первичные выборы в отдельных штатах.

Цель праймериз и кокусов в штатах – выбрать делегатов (выборщиков) на общий партийный съезд (Конвент или Конвенция). В процессе определяются делегаты, которые будут представлять (отдавать свой голос) за определенного кандидата.

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То есть победа на праймериз и кокусах – это лишь обещание поддержки определенного количества делегатов.

Участие в праймериз принимают партийные делегаты от штата, их количество определяется численностью населения. Самым большим является Калифорния, которая делегирует 169 представителей, наименьшим – Делавэр с 16 делегатами.

Общее количество делегатов от республиканцев в 2024 году – 2 429. В июле 2024 года они провели Национальный съезд своей партии в Милуоки на арене клуба НБА "Милуоки Бакс", где объявили имя победителя.



Им стал Дональд Трамп. Его главными соперниками в борьбе за номинацию были губернатор Флориды Рон Десантис и экс-губернатор Южной Каролины и постоянный представитель США в ООН в 2017 – 2018 годах Никки Хейли.

В этом году мы стали свидетелями довольно редкого явления – замены кандидата.

Действующий президент Джозеф Байден победил на праймериз Демократической партии, но из-за провала на первых дебатах с Трампом оказался под бешеным давлением и вынужден был снять свою кандидатуру.

Его заменила вице-президент Камала Харрис. Поскольку она шла на выборы как №2 Байдена, проблем с этим не возникло – ее кандидатуру просто утвердили на Национальном партийном съезде (Конвенте), который проходил 21 августа 2024 года в Чикаго на арене другого клуба НБА – "Чикаго Буллс".

Также Харрис получила право использовать деньги из предвыборного фонда Байдена, который собирается за счет пожертвований (за неделю до выборов сумма перевалила за 1 миллиард долларов, что значительно больше суммы пожертвований в пользу Трампа).

Биография кандидата Кто такая Камала Харрис

В отличие от Харрис Дональд Трамп прошел весь путь праймериз от начала и до конца, победив других претендентов. Параллельно с этим Трамп боролся в судах – против него вели аж 4 уголовных дела.

За что судили Трампа

за организацию мятежа и штурма Капитолия 6 января 2021 года,

за взятку из денег для избирательной кампании для порнозвезды Сторми Дэниелс за ее молчание,

за хранение документов, содержащих государственную тайну, в туалете на вилле Трампа Мар-а-Лаго,

за вмешательство в избирательный процесс и фальсификацию выборов в штате Джорджия.

Трамп был признан виновным по делу госпожи Сторми, зато другие дела утонули в бюрократических процедурах. Также на сторону Трампа стал Верховный суд США (где благодаря Трампу у республиканцев есть большинство), который 6 голосами против 3 странным образом подтвердил наличие у Трампа частичного иммунитета на совершение преступлений, в частности, и организацию мятежа против США.



Таким образом, на Трампе остался ярлык "осужденного преступника" (его сейчас активно использует кампания Харрис, а себя она позиционирует как прокурора-законницу), но на самом деле он вышел сухим из воды.

Как проходят кампании кандидатов

После того, как кандидатов официально утверждают на партийных конвентах, они начинают свою избирательную кампанию в новом статусе.

Основой кампаний является ралли – то есть предвыборные агитационные поездки по штатам (именно во время одной из них в городке Батлер в Пенсильвании 13 июля на Трампа произошло покушение, в результате которого кандидат получил незначительное ранение и шикарное фото с кулаком вверх).

Также важна реклама. Она финансируется из предвыборных фондов. Это бумажная продукция, а также телевизионные ролики и интернет-реклама. Особенностью последних рекламных кампаний в США стало тщательное таргетирование на отдельные аудитории, с целью склонить их на свою сторону. Часто на разные группы людей один и тот же кандидат может таргетировать совершенно противоположные месседжи.

Традиционно определяющими событиями президентской кампании считаются дебаты кандидатов. Обычно они проходят в три раунда, но на этот раз было только 2.

При этом Трамп дебатировал с разными оппонентами. Впервые против Байдена 28 июня. На них Байден проявил себя очень плохо и так напугал своих сторонников, что того принудили выйти из кампании. Так на вторых дебатах демократов уже представила Камала Харрис. Они прошли 10 сентября и здесь уже более убедительной была госпожа Камала.

После этого Трамп решил, что с него достаточно и объявил, что третьих дебатов не будет. Зато 2 октября свои дебаты провели вторые номера – кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолз и его оппонент кандидат от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. На них неожиданно победил республиканец, однако, большого внимания на дебаты "вторых номеров" в Штатах традиционно не обращают.

Программы кандидатов

Традиционно для американских избирателей важнее вопросы внутренней политики и экономика, поэтому именно этим вопросам кандидаты уделяют наибольшее внимание.

Так, Трамп обещает уменьшить инфляцию и ввести 10 – 20% пошлины на большинство иностранных товаров, не только китайские, но и европейские.

Экономические обещания и прожекты Трама выглядят по меньшей мере инфантильно, а в перспективные предвещают США большие проблемы, однако, основная масса американцев на это не обращает внимания и склонна думать, что экономическая программа Трампа значительно мощнее того, что предлагает Харрис.

Причина здесь проста – во время президентства Трампа были ниже цены и было проще вести бизнес, а тот факт, что следующий экономический кризис и инфляция стали последствиями именно политики Трампа и его неумения противостоять пандемии и другим глобальным вызовам, никого не волнует.

Республиканец давно уже хочет достроить стену на границе с Мексикой и устроить самую масштабную в истории США депортацию нелегальных мигрантов.

Также Трамп стремится оградить США от конфликтов за пределами страны, но при этом божится, что имеет план завершения войны между Россией и Украиной за 24 часа. При этом Трамп намекает на жесткие решения по Ирану и декларирует поддержку Израиля.

Камала Харрис в глазах избирателей выглядит наследницей политики Байдена со всеми ее плюсами и минусами. Она обещает льготы для среднего класса и малообеспеченных семей, снижение стоимости лекарств. Говорит, что разберется с завышением цен на продукты и обещает решить "квартирный вопрос".

Главная "фишка" кампании Харрис – борьба за репродуктивные права, благодаря чему демократка надеется на мобилизацию женщин на выборах.

Во внешней политике Харрис обещает, что продолжит "поддерживать Украину, сколько потребуется". В вопросах Израиля и Палестины Камала придерживается определенной осторожности и декларирует преданность идее "двух государств для двух народов", которая абсолютно правильная и рациональная, однако, не находит поддержки ни в Израиле, ни среди палестинцев.

Какие шансы кандидатов на победу

В США очень давняя и очень мощная индустрия социологических исследований и соцопросов. И неудивительно, что такое событие как выборы президента США вызывает всестороннее внимание социологов. Те проводят немало разнообразных опросов и замеров общественного мнения, часто очень странных, с единственной целью – определить потенциального победителя.

Однако, несмотря на очень мощный инструментарий и ресурсы сделать это чрезвычайно сложно и в последние годы американские социологи часто ошибаются. Так, например, было в 2016 году, когда социология была в пользу Хиллари Клинтон, зато победил Трамп. Так было на выборах-2020, где уже Трамп проиграл Байдену.

На этот раз социология говорит о вероятности 50/50, а более детальный анализ дает разницу в 1% по ключевым штатам. Их 7 и именно от них будет зависеть то, кто победит.

На этом фоне очень странно выглядят не менее знаменитые американские букмекеры, которые оценивают шансы на победу Трампа аж на 62%, а Харрис оставляют только 37%.

Как считают голоса

В выборах президента США потенциально могут принять участие более 240 миллионов избирателей, а в стране нет прямых выборов президента, то есть американцы голосуют не за конкретного кандидата (хотя его имя и стоит в бюллетене), а делегируют свои голоса коллегиям выборщиков.

Их 538, они разделены по всем штатам в соответствии с количеством населения. Наибольшее количество выборщиков в Калифорнии – 55.

Тот из кандидатов, кто наберет наибольшее количество голосов в штате (демократ или республиканец), заручится всеми 55 голосами выборщиков по принципу "победитель получает все".

Для чего это делается?

Поскольку США – не унитарное государство, а федеративный союз штатов (то есть формально отдельных государств), голоса выборщиков дальше суммируются и побеждает тот, кто получит это большинство.

Кандидат, набравший 270 (абсолютное большинство) из 538 голосов выборщиков, и становится президентом США.

Из-за такой особенности может победить кандидат, за которого совокупно отдали меньшее количество голосов граждан (так было, например, в 2016 году, когда Хиллари Клинтон получила 48,1% (65 844 610 голосов) против 46% и 62 979 636 голосов избирателей за Трампа, но проиграла, поскольку ее оппонент взял 304 голоса выборщиков против 227).

По такому принципу выборы президента работают во всех штатах, кроме Небраски и штата Мэн, где голоса распределяются в соответствии с результатами понятного нам всенародного голосования.

Синие, красные и шаткие штаты: в чем разница

В США есть традиционное деление на штаты по их политическим симпатиям.

Так, Калифорния, Иллинойс, Массачусетс и Вермонт традиционно голосуют за демократов. Из-за официального цвета Демократической партии они получили название "синих штатов".

Зато Техас, Алабама, Юта – это "красные штаты", красный – это цвет Республиканской партии и именно поэтому трамповские фуражки с надписью MAGA красного цвета.

Но есть еще штаты, которые не определились с электоральными предпочтениями и регулярно меняют свою позицию, голосуя поочередно то за демократов, то за республиканцев. Это "колеблющиеся штаты" или swing states. В 2024 году их 7 – это Пенсильвания, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия и Аризона.

Именно от победы в каждом из этих отдельных штатов будет зависеть итоговая победа того или иного кандидата.

Согласно последней социологии, Харрис имеет незначительное преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, зато Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне.

Если эта тенденция сохранится, то Харрис победит, потому что эти штаты имеют большее количество выборщиков (больше всего в Пенсильвании – 19). Впрочем, разница между соперниками минимальная (и Северная Каролина с 16 выборщиками, похоже, склоняется в сторону Трампа). А это значит, что всех нас ждут сюрпризы, а повлиять на итоговый результат может любая мелочь.

Такой, например, может стать оскорбление в адрес пуэрториканцев, прозвучавшее на митинге Трампа в Madison Square Garden от комика Тони Хинчклиффа – тот назвал Пуэрто-Рико островом мусора в океане, чем возмутил пуэрториканскую диаспору и очевидно поспособствовал ее мобилизации. Кстати, немало выходцев из Пуэрто-Рико проживают именно в Пенсильвании и Харрис именно в это время выступала на собрании в пуэрториканском ресторане.

Когда и как состоятся выборы

Выборы имеют фиксированную дату – вторник после первого понедельника ноября. На этот раз это 5 ноября 2024 года, но здесь есть нюансы, немало американцев имеют возможность проголосовать досрочно. Этим правом, например, уже воспользовались действующий президент Джозеф Байден и его предшественник – 100-летний Джимми Картер.

Кроме них, право проголосовать досрочно (лично или по почте) имеют еще миллионы американцев. Так, в Северной Каролине открепительные бюллетени для досрочного голосования начали рассылать еще 6 сентября, впоследствии такую возможность открыли в Алабаме и Висконсине. Также досрочно личное голосование началось в Миннесоте, Южной Дакоте и Вирджинии.

Возможность дистанционного голосования стала популярной во время пандемии коронавируса, тогда открепительные бюллетени получили 66,4 миллиона избирателей (по сравнению с 28,8 миллиона в 2016 году), всего же тогда досрочно проголосовали более 100 миллионов избирателей.

Избирательные участки в США откроются в 5:00 – 7:00 и будут работать до 18:00 – 20:00 в разных штатах и в разных часовых поясах. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.

Подсчет голосов и что будет дальше

Процесс подсчета голосов происходят фактически в режиме онлайн и наблюдать за обновлением данных – это еще одна американская традиция. Результаты выборов станут известны уже в ночь на 6 ноября (если разница будет минимальной, подсчет может затянуться). Официально Коллегия выборщиков должна объявить результаты выборов президента США 17 декабря 2024 года (определенный законом первый вторник после второй среды декабря).

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства в Коллегии выборщиков, то президента США будет определять Палата представителей. Там сейчас большинство у Республиканской партии, однако, такой сценарий считается маловероятным. Сейчас такое было только дважды – в 1800 и 1824 годах.

После подсчета голосов марафон не заканчивается – дальше у кандидатов есть 2 месяца на обжалование результатов выборов и судебные разборки. Известно, что штабы Трампа уже готовят иски, которые могут быть использованы для обжалования результатов выборов. Зато большинство губернаторов штатов заявили, что готовы подтвердить результаты выборов.

Окончательные результаты выборов должны быть утверждены в Конгрессе 5 января 2025 года, а дальше должна состояться инаугурация – традиционно она проходит через две недели после утверждения результатов выборов. До этого времени Джо Байден будет сохранять свои полномочия.

Поскольку американское общество сейчас сильно поляризовано, можно ожидать, что победу одержит тот кандидат, который получил совокупное меньшинство голосов. Если это будет Харрис, то вполне реально ожидать новых попыток бунтов от сторонников Трампа (как было в январе 2021 года).

Поэтому выборы-2024 будут большим испытанием для электоральной системы США и, к сожалению, для Украины, поскольку наше государство сейчас очень зависимо от политической стабильности своего главного союзника в войне с Россией.