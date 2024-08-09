Кандидат в президенты США Камала Харрис сделала свой выбор и объявила, кто будет ее вторым номером на выборах. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз. Вечером 6 августа политики даже вместе выступили на митинге. Там Тим "зажигал", был чрезвычайно бодрым и остроумным, показал себя еще тем троллем и бросил вызов Джею Ди Венсу (кандидату в вице-президенты от Республиканской партии), которому припомнил мемную историю про диван.
При этом главный вопрос для 71% американцев и большинства людей в мире остается простым: кто вообще такой Тим Уолз? Поэтому о политике, его карьере, взглядах, отношении к Украине – читайте в материале 24 Канала.
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Происхождение и молодые годы Тима Уолза
Тим Уолз (некоторые украинские СМИ пишут его фамилию как Волц или Вальц) – представитель поколения "бэбибумеров", детей людей, вернувшихся с большой войны. В случае его отца – это была Корейская война 1950 – 1953 годов.
Тим родился 6 апреля 1964 года в городке Вест-Пойнт в штате Небраска. Он был одним из 4 детей в семье.
Корни его семьи – немецкие. Предки политика имели фамилию Вальц, впрочем, со временем она американизировалась и превратилась в Уолз с протяжным "о".
Семья Уолзов не была богатой, однако Тим имел возможность получить образование, хоть и не элитарное. После завершения средней школы он работал на заводе простым рабочим, а в 1981 году вступил в ряды Национальной гвардии США как артиллерист.
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В 1982 году от рака умирает отец Тима. Это трагическое событие существенно повлияло на его будущее, ведь Уолз решает продолжить его дело и стать преподавателем.
В 1989 году Тим Уолз получил степень бакалавра в государственном колледже в Небраске. Далее молодой преподаватель социальных наук едет в Китай, где проработает целый год и изучит китайский язык.
По возвращении в Небраску Тим Уолз начинает работать преподавателем социальных наук в городке Альянс. Там он знакомится с будущей женой Гвен Уиппл (коллегой на новой работе). Через несколько лет пара переезжает в Миннесоту, в родной город Гвен – Манкато. Там Тим работал учителем географии и одновременно заведующим школьной столовой и тренером по американскому футболу.
Школьная команда под руководством Уолза достигла успехов и даже впервые пробилась в финальные соревнования чемпионата штата. Семья Уолзов не ограничивалась только преподаванием, но и отличилась активной гражданской позицией, в частности супруги организовали и сделали традиционными поездки старшеклассников в Китай (тогда это не считалось зашкваром, ведь КНР открылась к миру и еще не готовила коммунистического реванша). Кроме того, Уолзы боролись за гражданские права, в частности отстаивали в консервативной Миннесоте права сексуальных меньшинств.
Политическая карьера: чем Уолз подкупил американцев
В 2001 году Уолз получит степень магистра социальных наук в государственном университете Манкато (штат Миннесота) и начинает задумываться о политической карьере. В 2004-м он присоединился к кампании Джона Керри (кандидата в президенты от Демократической партии) в качестве волонтера. Тогда Уолз не только собирал средства, но и организовывал митинги в поддержку Керри.
В 2006-м Уолз уже попытался избраться сам. Его целью была Палата представителей. Дебют оказался успешным. Тим Уолз победил действующего конгрессмена от Миннесоты республиканца Гилберта Гуткнехта и присоединился к демократической фракции в Конгрессе.
В нижней палате американского парламента Уолз показал себя как эффективный и яркий политик. Он стал одним из фаворитов спикера Нэнси Пелоси и одним из самых жестоких критиков президента Буша.
В 2008-м Тим Уолз эффектно переизбрался, получив 62% голосов в Миннесоте. Также Уолз повторил этот успех, правда, с меньшими показателями в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах.
В 2018 году Уолз победил на выборах губернатора Миннесоты. Сейчас он занимает эту должность уже второй срок подряд.
Уолз имеет репутацию прогрессивного политика, который заботится о простых американцах и не боится реальных действий. Такая позиция дала основания некоторым критикам Уолза называть его "леваком", впрочем, вряд ли это точная дефиниция. При этом до 2018-го Уолз все же был умеренным, а радикализировали его трагические события 2018 года, когда в одной из школ Флориды состоялся очередной массовый расстрел, который унес жизни 18 человек. Тогда Уолз изменил свои взгляды относительно огнестрельного оружия и стал резко выступать за ограничение права на его ношение и использование.
Во время губернаторства Тим Уолз способствовал принятию прогрессивных мер в Миннесоте: зеленый свет дали для бесплатного питания школьников, приняты меры по борьбе с изменением климата, снижены налоги для среднего класса и увеличены оплачиваемые отпуска. Также Уолз занимался вопросами легализации марихуаны, защиты права на аборты и усиления контроля над оружием.
Среди минусов – провал Миннесоты во время пандемии COVID-19 в 2020 году, а также бунты, вспыхнувшие после убийства Джорджа Флойда. Напомним, трагический инцидент, который существенно изменил Америку и дал старт движению Black Lives Matter, произошел 25 мая 2020 именно в Миннеаполисе, крупнейшем городе штата Миннесота. Несмотря на это Уолз все равно сумел убедить избирателей проголосовать за себя в 2022 году.
Серый кардинал и создатель новых смыслов
Тим Уолз был довольно активным во время президентской кампании 2024 года. В частности, его считают одним из серых кардиналов, чьи действия убедили Джо Байдена снять свою кандидатуру и сделать ставку на Харрис. С 2023 года он возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов и использовал эту должность для проведения непубличных консультаций с коллегами и давления на Байдена.
Также Уолз имеет большой авторитет в политических кругах Среднего Запада, а еще он харизматичный и не лезет за словом в карман. Сейчас 60-летний Уолз – это сгусток энергии и неплохой спойлер не только для Джея Ди Венса, но и самого Трампа. Тот уже успел понервничать из-за Уолза, когда губернатор Миннесоты в июле в эфире консервативного канала Fox News жестко прошелся по республиканцам.
"Почему Fox News выставил Тима Уолза, губернатора Миннесоты, в котором я побеждаю? Они заставляют меня сражаться в битвах, в которых я не должен сражаться!", – написал Трамп в собственной соцсети Truth Social. Уолз не замедлил и ответил Трампу в соцсети Х, что тот "ничего не знает о сельской Америке" и потеряет "Миннесоту. И Висконсин. И Мичиган. И Пенсильванию".
В лице Тима Уолза кандидат в президента Харрис получила мощного помощника и харизматичного парня – ветерана и бывшего синего воротничка. Кроме того, Уолз активно генерирует новые смыслы кампании. Так, он является автором довольно удачного сравнения оппонентов с чудаками, в оригинале weird имеет как негативные, так и иронические оттенки. А как мы знаем со времен Януковича и Оранжевой революции, технология, которая делает твоего противника смешным, очень эффективна. Родилось weird-сравнение случайно на одном из митингов, но сейчас его активно использует уже не только Уолз, но и Камала Харрис и другие ее сторонники.
"Те ребята странные" – weird-сравнение Тима Уолза:
Поддержка Украины
Для украинцев главным фактом в биографии политика является то, что Уолз – наш последовательный сторонник, пусть и не особо публичный.
Напомним, в Миннесоте немалая украинская община, которая довольно активна и непременно должна была донести позицию Украины до губернатора штата. Сам губернатор четко показал свое дружеское отношение к Украине, ее права на защиту, а также необходимость помощи нашей стране и наказания России.
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4 марта 2022 года губернатор Уолз подписал символический указ, который разорвал все отношения Миннесоты с Россией, в последующие дни Уолз активно сотрудничал с послом Украины в США Оксаной Маркаровой, в частности присоединился к организации встречи губернаторов с президентом Зеленским в Солт-Лейк-Сити. За год до этого губернатор Уолз разговаривал с Зеленским по видеосвязи.
Зимой 2024 года Миннесота подписала меморандум о сотрудничестве с Черниговщиной и присоединилась к восстановлению украинского региона, пострадавшего в результате российской агрессии.
Таким образом, можно утверждать, что Тим Уолз – друг Украины, который немало сделал для нас, хотя мы в основном о нем никогда и не слышали. Сейчас же этот пробел точно исчезнет, а потенциальные дебаты Уолза с Вэнсом обещают стать просто огненными.