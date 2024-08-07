Вероятный кандидат в вице-президенты США уже неоднократно высказывался в отношении нашего государства. Тим Уолз стал в поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Он осудил агрессию России.
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Высказывания Тима Уолза об Украине
24 февраля 2022 года Уолц написал в соцсети X, ранее известной как твитер, слова поддержки.
Миннесота поддерживает народ Украины и осуждает Россию за эту незаконную агрессию. Лидеры во всем мире должны объединиться и ответить на это нападение на демократию,
– подчеркнул американский губернатор.
На следующий день Уолз совместно с губернатором Огайо – республиканцем Майком ДеВайном объявили о двухпартийной поддержке нашего государства от имени Совета губернаторов – совещательного органа при федеральном правительстве США.
Мы поддерживаем Украину и осуждаем Россию за эти неспровоцированные и незаконные атаки. Мы готовы поддержать федеральное правительство в направлении нашей страны в это время насилия, и я обязуюсь работать вместе с лидерами на всех уровнях власти, независимо от политической партии, для достижения мира. Пришло время объединиться, защитить демократию и работать вместе, чтобы положить конец насилию и привлечь Россию к ответственности,
– говорится в заявлении имени Волза.
Уже через несколько месяцев губернатор Миннесоты поддержал инициативу Джо Байдена усилить киберзащиту США на фоне российской агрессии в Украине.
В марте Уолз подписал указ, который требовал от всех государственных агентств на уровне штата разорвать любые связи с российскими структурами, а еще воздержаться от будущих контактов. Кроме того, призвал частные компании отказаться от сотрудничества с Москвой. Интересно, что менее чем через месяц аналогичный законопроект одобрил конгресс Миннесоты, расширив запрет на Беларусь.
А 6 марта 2022 года Уолз объявил Днем солидарности Украины в Миннесоте.
Мы стоим вместе с нашей украинской общиной во время, когда храбрый и стойкий народ Украины продолжает защищать свободу и демократию от тирании,
– подчеркнул губернатор.
Также он проводит международные встречи, связанные с нашим государством. 30 июня 2022 года обсудил с латвийским премьером Кришьянисом Кариньшем сотрудничество по помощи Украине.
Тогда губернатор в очередной раз подчеркнул: "Наш штат стоит вместе с Украиной и ее союзниками против российской агрессии".
А уже через год, 4 апреля 2023, Волз вместе с другими губернаторами провел онлайн-встречу с президентом Украины.
Я присоединился к другим губернаторам, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подтвердить нашу постоянную преданность Украине. В то время как Украина защищает свободу от тирании, Миннесота поддерживает нашу общину и народ Украины,
– подчеркнул Уолз.
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, губернатор посетил наше посольство в Вашингтоне и встретился с госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Волз подписал Письмо о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере между штатом Миннесота и Черниговской областью.
Миннесота продолжит поддерживать Украину, которая защищает свободу и демократию,
– заявил Тим Волз.
Также отметил, что посетил посольство, чтобы наладить официальное партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области, укрепляя связи штата с Украиной.
"Надежный друг Украины": Маркарова о Волзе
- Госпожа посол Украины в США отметила, что вероятный кандидат в вице-президенты США от Демократической партии, – надежный друг Украины. Об этом Оксана Маркарова заявила в комментарии "Европейской правде".
- По словам Маркаровой, среди американских губернаторов, которые активно поддерживают наше государство, "губернатор Уолз – безусловно один из лидеров такой поддержки".
- Госпожа посол добавила, что Миннесота – это один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию.
- "Когда в декабре я находилась с визитом в Миннесоте в рамках нашего Whistlestop Tour for Ukraine с фондом Маршала и Говардом Баффетом, мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важным для национальных интересов США является победа Украины", – рассказала Маркарова.