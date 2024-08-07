Ймовірний кандидат у віцепрезиденти США вже неодноразово висловлювався щодо нашої держави. Тім Волз став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він засудив агресію Росії.

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Висловлювання Тіма Волза про Україну

24 лютого 2022 року Волз написав у соцмережі X, раніше відомій як твітер, слова підтримки.

Міннесота підтримує народ України та засуджує Росію за цю незаконну агресію. Лідери в усьому світі повинні об'єднатися і відповісти на цей напад на демократію,

– підкреслив американський губернатор.

Наступного дня Волз спільно з губернатором Огайо – республіканцем Майком ДеВайном оголосили про двопартійну підтримку нашої держави від імені Ради губернаторів – дорадчого органу при федеральному уряді США.

Ми підтримуємо Україну та засуджуємо Росію за ці неспровоковані та незаконні атаки. Ми готові підтримати федеральний уряд у спрямуванні нашої країни в цей час насильства, і я зобов'язуюсь працювати разом з лідерами на всіх рівнях влади, незалежно від політичної партії, для досягнення миру. Настав час об'єднатися, захистити демократію та працювати разом, щоб покласти край насильству та притягнути Росію до відповідальності,

– йдеться в заяві імені Волза.

Уже через декілька місяців губернатор Міннесоти підтримав ініціативу Джо Байдена посилити кіберзахист США на тлі російської агресії в Україні.

У березні Волз підписав указ, який вимагав від усіх державних агенцій на рівні штату розірвати будь-які зв'язки з російськими структурами, а ще утриматися від майбутніх контактів. Окрім того, закликав приватні компанії відмовитися від співпраці з Москвою. Цікаво, що менш ніж через місяць аналогічний законопроєкт схвалив конгрес Міннесоти, розширивши заборону на Білорусь.

А 6 березня 2022 року Волз оголосив Днем солідарності України в Міннесоті.

Ми стоїмо разом з нашою українською громадою в час, коли хоробрий і стійкий народ України продовжує захищати свободу та демократію від тиранії,

– наголосив губернатор.

Також він проводить міжнародні зустрічі, пов'язані з нашою державою. 30 червня 2022 року обговорив з латвійським прем'єром Кріш'янісом Каріньшем співпрацю щодо допомоги Україні.

Тоді губернатор вкотре наголосив: "Наш штат стоїть разом з Україною та її союзниками проти російської агресії".

А вже через рік, 4 квітня 2023, Волз разом з іншими губернаторами провів онлайн-зустріч з президентом України.

Я приєднався до інших губернаторів, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і підтвердити нашу постійну відданість Україні. У той час, як Україна захищає свободу від тиранії, Міннесота підтримує нашу громаду та народ України,

– підкреслив Волз.

У другі роковини повномасштабного вторгнення Росії, губернатор відвідав наше посольство у Вашингтоні та зустрівся з пані послом України у США Оксаною Маркаровою. Волз підписав Лист про взаєморозуміння щодо співробітництва в аграрній сфері між штатом Міннесота та Чернігівською областю.

Міннесота продовжить підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію,

– заявив Тім Волз.

Також зазначив, що відвідав посольство, аби налагодити офіційне партнерство між державним, приватним й академічним секторами Міннесоти та Чернігівської області, зміцнюючи зв'язки штату з Україною.

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