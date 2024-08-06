Ще вчора Reuters писав про те, що Гарріс вагається між двома варіантами: губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесота Тімом Волзом.

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Гарріс визначилася з напарником

Камала Гарріс ухвалила рішення щодо свого віцепрезидента. Четверо людей, ознайомлених із цим питанням, сказали, що її вибір — губернатор Міннесоти Тім Волз.

Колишній педагог, Уолз зараз перебуває на другому терміні губернатора Міннесоти та очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років пропрацював у Конгресі, представляючи консервативно орієнтований сільський округ, у якому як до, так і після його перебування на посаді переважно домінували республіканці.

Минулого тижня він назвав Трампа та його віцепрезидента дуетом "дивних чуваків".

Ця фраза закріпилася, ставши центральним мемом у новій версії передвиборчої кампанії демократів.

Зазначається, що Гарріс вже повідомила Волзу про своє рішення. Сьогодні ввечері вони мають провести спільний мітинг у Філадельфії.

До слова, Гарріс відмовилася від проведення дебатів на умовах Трампа.