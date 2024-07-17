15 липня в Мілвокі розпочався Конвент Республіканської партії, на якому Дональда Трампа було офіційно номіновано як кандидата в президенти США. Тоді ж Трамп оголосив ім’я свого другого номера – потенційного віцепрезидента. Ним став 39-річний сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

24 Канал розповідає цікаві деталі з біографії цього неоднозначного політика, а також пояснюємо, чи можна вважати його антиукраїнським і проросійським, а також – чи варто взагалі хвилюватись через урядовця, який фактично не матиме якихось значних повноважень.

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Важке дитинство Джей Ді Венса

Джей Ді Венс відносно нова персона в американській політиці, проте, вже достатньо відома. Він уродженець містечка Мідлтаун, штат Огайо, куди його родина переїхала з Кентуккі (теж робітничий край).

Нині Огайо – це частина так званого "Іржавого поясу США", колись промислово розвинених районів північного сходу США, що зі зміною економічної кон'юнктури в 1970 – 1980-их роках минулого століття потрапили у затяжну кризу та сформували цілу субкультуру.

Справжнє ім'я політика – Джеймс Дональд Боуман. Джей Ді – це скорочення від двох його імен, а Венс – дівоче прізвище матері. В його жилах тече кров мігрантів з Ірландії та Шотландії, як і в більшості тамтешніх мешканців долин гірського масиву Аппалачів.

Він народився 2 серпня 1984 року. Молоді роки Джей Ді аж ніяк не назвеш щасливими – батько кинув матір, а та замість турботи за сином зацікавилась наркотиками, зокрема героїном (малий був їй потрібний виключно як постачальник здорової сечі для успішного проходження тесту на наркотики).

Вихованням хлопця в основному займалися його дідусь Джим та бабуся Бонні. Тому можна стверджувати, що він носить не мамине прізвище (та одружилася вдруге і син деякий час був Джеймсом Хемелом), а саме їхнім.

Служба в Іраку, навчання та квиток до світу еліти

Після закінчення середньої школи Венс подався на військову службу – кар'єра морпіха була чи не єдиним реальним "соціальним ліфтом" для бідного мешканця проблемного регіону. Америка тоді якраз воювала в Іраку й молоді рекрути їй були потрібні. Так Джей Ді опинився у гарячій точці.



Капрал Венс в Іраку / Фото із соцмереж політика

Безумну атмосферу тих днів доволі точно передає культовий мінісеріал Девіда Саймона Generation Kill. Венс вже після вторгнення саме відповідав за атмосферу: у корпусі морської піхоти США він працював по зв'язках із громадськістю, тобто – морпіхом-журналістом.

Відрядження до Іраку тривало 6 місяців у 2005 році.



Джей Ді Венс – морпіх / Фото із соцмереж політика

За службу в "гарячій точці" Венс отримав 2 медалі (стандартні нагороди для ветеранів Іраку), але найголовнішою нагородою стала можливість пільгового вступу до американських вишів. Джей Ді цією опцією радо скористався: він вступив до Університету штату Огайо, який завершив у 2009 році з відзнакою, здобувши ступінь бакалавра політології та філософії.

Своє навчання Венс продовжив в елітному Єлі в місцевій юридичній школі, куди вступив 2010 року. Її він завершив у 2013 році, здобувши ступінь доктора юридичних наук.

Венс проявив себе як активний і талановитий студент, був редактором місцевого юридичного журналу, а ще проявив себе як перспективний літератор.

Цікаво! У Єлі Венс познайомився з майбутньою дружиною – донькою індійських мігрантів Ушою Чілукурі. Пара побралася у 2014 році за міжконфесійним обрядом (були 2 церемонії – католицька та індуїстська), нині вони виховують трьох дітей. Той факт, що його дружина – донька мігрантів, ніяк не впливає на непохитну позицію Венса щодо заборони міграції до США та його віру в конспірологічну теорію "великої заміни" білого населення США. Як, до речі, й той факт, що Пітер Тіль – відкритий гей, не перешкоджає Венсу виступати проти ЛГБТК+. Пані Венс також юристка, вона працювала з Бретом Кавано, коли той був суддею Апеляційного суду США. У 2018 році Трамп номінував Кавано до Верховного суду. Тоді ж суддю звинуватили у зґвалтуванні й Трамп публічно став на захист свого протеже. Цю тему зам'яли (епізод нібито мав місце в 1982 році) і Кавано став суддею Верховного Суду – того самого, що нині ухвалює рішення на користь Трампа, включно зі скандальною постановою про абсолютний імунітет президента.

Джей Ді Венс і його дружина Уша Чілукурі / Фото AP

Голос "Іржавого поясу"

Під час навчання у виші з так званої "Ліги плюща" Джей Ді наочно побачив глибоку різницю між собою та іншими студентами, наділеними привілеями походження та спадкового багатства і влади. Тоді ж він вирішив написати про це.

Результатом дебюту в красному письменстві стала книга Hillbilly Elegy. ЇЇ назву перекладають як "Елегія горян", хоча переклад не надто точний. Hillbilly – це зневажлива назва мешканців Аппалачів, що не має відповідника в українській мові, але за змістом більше відповідає стереотипному "селюки".

Також у ширшому розумінні "хіллбіллі" – це ті самі американські "реднеки", точніше, їхня локальна частина. Підназва книги "Мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи" додатково розкриває її суть. Це автобіографічні спогади Венса про родину, рідне містечко, його проблеми, а також пошук відповідей на питання, чому цілий регіон успішної країни опинився в жахливій та системній кризі.

Книга побачила світ у 2016 році та миттєво стала хітом і бестселером. Проте це ніякий не шедевр, там все просто, навіть примітивно, проте, достовірно. Венсу пощастило – він потрапив у нерв епохи та доволі талановито розкрив важливу для Америки проблему, що муляла цілому поколінню.

Я буду першим, хто визнає, що не досягнув нічого великого у своєму житті. Я не сенатор, не губернатор і не колишній секретар кабінету міністрів. Я не заснував мільярдну компанію чи неприбуткову організацію, що змінює світ,

– у передмові до книги Венс ніби повторив слова знаменитої пісні Fortunate Son гурту Creedence, що стала гімном декількох поколінь "синіх комірців".

Деякі експерти навіть прямо говорять, що обрання Дональда Трампа в тому ж 2016 році стало реакцією героїв, описаних в книзі Венса та багатьох подібних творах, на те, що Америка, як вони вважають, пішла не туди. Саму книгу у 2016 році New York Times назвала мастрідом для тих, хто хоче зрозуміти, чому переміг Трамп і за нього віддали свої голоси мешканці "Іржавого поясу" – представники американського середнього класу, що раніше були традиційно віддані демократам.

Щодо Трампа, який щойно тоді переміг на виборах, Венс мав іншу від виборців думку. Її він здебільшого озвучував у твітері (нині – X), а також на CNN (традиційно приязному до демократів). Він порівнював Трампа з наркотичною залежністю, а його слова з опіумом для простих людей та "культурним героїном", самого Трампа Венс називав "ідіотом" та "американським Гітлером" і не шкодував для нього інших епітетів.

Я розриваюся між думками, що Трамп або цинічний придурок (в оригіналі – a**hole), як Ніксон, який не був би таким поганим (і міг би навіть виявитися корисним), або що він – американський Гітлер,

– Джей Ді Венс у 2016 році.

Згодом він зречеться цих слів і видалить більшість образливих твітів, а про історію з "американським Гітлером" скаже, що це було не в "доброму сенсі" й взагалі Венс став жертвою пропаганди та фейків щодо Трампа.



Венс пояснює "американського Гітлера" / Скриншот

Венс продасть права на екранізацію свого бестселера Netflix й у 2020 році Hillbilly Elegy екранізує ветеран Голлівуду оскароносний Рон Говард. Головні ролі у стрічці зіграють зіркові Емі Адамс і Гленн Клоуз (відповідно – маму та бабусі Венса), а його самого втілить Габріель Бассо. Фільм не стане сенсацією (його розгромлять критики, а Венс вважатиме це змовою лібералів), але дуже сподобається сину Трампа – Донні-молодшому, який виявить свою приязність до автора та допоможе Венсу отримати благовоління 45-го президента США. Але це буде трохи пізніше.

Елегія горян – дивіться трейлер фільму:

Зв'язки з мільярдером Пітером Тілем і прихильність до Трампа

Навчання в Єлі відкрило Венсу нові горизонти та можливості. Серед запрошених лекторів вишу був знаменитий мільярдер-філантроп Пітер Тіль. Той розповідав про технологічну стагнацію США та занепад американських еліт. Венс був вражений лекцією та персоною Тіля (як сам стверджує) й захотів працювати з ним разом. Для цього молодий юрист, який мав невелику власну практику, але вирішив переїхати до Каліфорнії, надіслав Тілю електронного листа та отримав схвальну відповідь.

Так Венс став венчурним капіталістом з Кремнієвої доліни. Під керівництвом Тіля Венс стане частиною декількох успішних проєктів, що принесуть йому гроші та достаток. Успіх книги приніс Венсу кар’єрне зростання, він залишає фірму Mithril Capital Пітера Тіля (але зберігає з ним добрі стосунки) та приєднується до інвестиційної компанії співзасновника AOL Стіва Кейса Revolution LLC. В ній Венс отримає позицію інвестиційного партнера.

Далі Венс стає співзасновником компанії Narya Capital у Цинциннаті. При цьому проєкт отримав життя за фінансової підтримки Пітера Тіля. Власне, на це натякає навіть назва – як і проєкти Тіля вона є "пасхалкою" з Толкієна. Також за порадою свого бізнес-янгола Венс вирішує спробувати себе у великій політиці.



Пітер Тіль (справа) і Джей Ді Венс / Колаж Business Insider

Ще під час навчання в університеті Огайо Венс почав займатись політикою – він деякий час працював в штабі сенатора Боба Шулера, авторитетного ветерана Республіканської партії. Згодом він працював у команді сенатора Джона Корніна та окружного судді Девіда Баннінга в окрузі Східний Кентуккі. Але це були не "перші ролі", натомість зв'язки та гроші Тіля відкривали нові можливості.

Пітер Тіль був одним з небагатьох титанів Кремнієвої долини, хто підтримав Трампа та виступив одним зі спонсорів його кампанії. За це співзасновник PayPal і один із перших інвесторів Facebook був підданий критиці, але від своїх поглядів не відмовився. Чи то під впливом Тіля, чи то на хвилі конформізму, більш приязним до Трампа став і Венс.

У 2018 році Венс вперше заявив про підтримку Трампа, у 2020-му вперше за нього голосував, а на вибори-2022 до Сенату Джей Ді йшов вже як представник MAGA (абревіатура групи Трампа – Make America Great Again), до того ж – радикальний. А головним спонсором його кампанії в штаті Огайо став Пітер Тіль, який вклав в неї 10 мільйонів доларів. Венс переміг, але не надто впевнено (53% проти 47% у суперника – демократа Тіма Раяна), та став сенатором листопаді 2022 року.

Перед вступом на посаду Венс разом із Пітером Тілем відвідали Трампа в його резиденції у Мар-а-Лаго для політичного благословення. Власне, нечувана лояльність до Трампа, а також гроші Тіля та медійна підтримка Такера Карлсона, й стали запорукою успіху Венса в Огайо.



Венс і Трамп / Фото AP

Трамп, до речі, старі образи не забув і відреагував на метаморфози Венса у своєму традиційному стилі.

Джей Ді цілує мене в дупу, він так сильно хоче моєї підтримки,

– Трамп про своє ставлення до Венса, квітень 2022 рік, цитується по статті видання Politico "55 речей, які ви маєте знати про Джей Ді Венса".

Венс-політик суттєво змінив імідж – він відпустив бороду, що не лише додала солідності та деякої мужності, але й сховала пухкі щоки венчурного капіталіста.

У Сенаті Венс став зіркою радикалів-MAGA й регулярно поширював з високої трибуни теорії змов та іншу маячню.

Якби ви хотіли вбити групу виборців MAGA у центрі країни, що може бути краще, ніж націлити на них та їхніх дітей цей смертоносний фентаніл... Це виглядає навмисним. Це виглядає так, ніби Джо Байден хоче покарати людей, які не голосували за нього,

– Джей Ді Венс "викриває" черговий "хитрий план Діп-стейта" та від іронічних опонентів отримує прізвисько "Містер Фентаніл".

Венс та його заяви про Україну

Десь у 2022-му про Джей Ді Венса дізналися й українці. Наша держава опинилася в критичній залежності від постачання американської зброї та американської підтримки. Натомість Венс відверто закликав не допомагати Україні та пропонував віддати її на поталу Путіну.

Заяви Венса дійсно шокують і ставлять під питання не лише моральні якості цього політика, але і якість освіти в університетах Ліги Плюща.

Що Венс говорив про Україну:

"Буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною… Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотальною зоною війни". (2022)

"Владімір Путін – злий чоловік, але залиште якомога далі від мене награну прихильність до України – корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії у 2022 році, як Афганістан у 2021, коли Байден віддав його Талібану". (2022)

"В найкращих інтересах Америки – прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, нам потрібно закінчити цю війну… Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті. У наших і в їхніх інтересах – це зупинити вбивства". (2023)

"Я голосував проти пакету фінансування для України та залишаюся проти фактично будь-якої пропозиції щодо продовження фінансування США цієї війни. Байден не зміг сформулювати навіть елементарних фактів про те, що потрібно Україні, то як ця допомога змінить стан речей". (2024)

"Я понад рік стверджую, що уряд України корумпований, і йому не можна довіряти належне відстеження нашої зброї… Ми просто не маємо уявлення, куди поділася велика частина наших грошей для України. Корупція вийшла з-під контролю. Це ще одна причина відмовитися від подальшої допомоги". (2024)

"Законопроєкт про вилучення російських активів створює потенційно жахливі наслідки для західної фінансової системи та може зашкодити здатності майбутнього президента домовитися про припинення російсько-українського конфлікту". (2024)

"Це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати їх протягом війни – це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО" (2024)

Варто розуміти, що слова Венса були адресовані не Україні, а виборцям, які думають, що про них забула влада. Їм надто довго треба пояснювати причини економічної кризи – куди простіше сказати, що "Зеленський щоразу забирає зі США по 60 мільярдів". Коли ж необхідність говорити та обіцяти щось виборцям відпаде, погляди Венса (як і належить популістам) можуть змінитись.

Зверніть увагу! Компанія бізнес-янгола Тіля – Palantir, світовий лідер з виробництва програмного забезпечення та використання ШІ-інструментів для аналізу даних, саме доволі активно співпрацює в оборонній та інших сферах з Україною.



Зокрема, Palantir безплатно надає дані уряду України, зокрема міністерству освіту. Влітку 2022 року СЕО компанії Тіля Алекс Карп на запрошення віцепрем'єра Федорова прибув з візитом до України та мав зустріч з президентом Зеленським (в цей час Венс зізнавався у байджості до України). Станом на 2024 рік Palantir веде в Україні 6 гуманітарних проєктів, що реалізуються як безоплатна допомога.

Крім одіозних заяв Венс відзначився не менш одіозним антиукраїнськими "перформансами" в американському парламенті. Мабуть, найбільш відомим із них є читання казок доктора Зюсса з трибуни Сенату, щоб не допустити розгляд законопроєкту про допомогу Україні.

Щоправда, в Росії старання Венса не оцінили – з травня 2023 року сенатору заборонено в'їзд до Росії.

Тривожний сигнал для США, Європи та світу

Тепер ця людина має всі шанси стати віцепрезидентом США, а зважаючи на те, що Трампу вже 77 років, то й президентом Сполучених Штатів. У такому разі Венс з позиції, яка нічого не вирішує, отримає реальну владу, зможе впливати на здатність України чинити ефективний опір російському агресору.

Навряд чи на такий варіант розраховував Трамп, коли обирав Венса як свого "другого номера". Швидше за все розрахунок полягав не в його ставленні до України та курсі на ізоляцію США, а в популярності Венса в "Іржавому поясі" та серед робітничого класу – саме там "ключові штати", які не визначились (при цьому в усіх інших Венса не люблять, а виборці поміркованої Ніккі Гейлі – відверто зневажають).

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Також Венсу лише 39 і він перший мілленіал серед кандидатів. До того ж Венса називають другим Трампом (Байден буквально назвав його "клоном Трампа") і вже бачать майбутнім такого явища як трампізм після того, як причина цього феномену зійде з політичної сцени. Його вже називають головним претендентом від республіканців у 2028 році.

Утім, знаючи Трампа, вирішальним аргументом для вибору кандидатури могла бути не лояльність, а просто слово його сина, з яким Венс товаришує, або просто співзвучність прізвища Венса з попереднім "другим номером" Трампа – Майком Пенсом.

Так чи інакше, вибір Джей Ді Венса – це поганий знак для України та Європи, а також і для США. Після замаху на своє життя Трамп зробив натяк на бажання знизити оберти та зменшити градус ненависті, натомість призначення Венса, з його замашками американського фашиста (сам він себе називає "новим правим"), демонструє, що дядечко Дональд знову збрехав.