В інтерв’ю NBC News кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс натякнув, що Путін не ворог для США.

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"Не хочу бути у ворожнечі із Путіним"

У напарника Трампа поцікавилися, ким є Путін для США союзником чи ворогом. Ді Венс сказав, що той точно є "суперником " і "конкурентом".

Політик закликав до розумної дипломатії. За його словами, те, що нам хтось не подобається не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмови.

Тоді ведуча спробувала вже ж таки отримати від Ді Венса чітку відповідь. Вона спитала, чи те, що політик назвав Путіна "супротивником" означає небажання називати російського диктатора ворогом.

Ми не перебуваємо у стані війни з ним, і я не хочу перебувати у стані війни з Росією Владіміра Путіна. Я вважаю, що ми повинні шукати шляхи до миру,

– наголосив кандидат у віцепрезиденти США.

Нагадаємо, що Джей Ді Венс, як і його лідер Дональд Трамп, бажає швиденко випити із очільником Кремля мирову. Нещодавно Ді Венс виступив із заявою, в якій закликав Україну пожертувати окупованими територіями, аби врятувати світ від ядерної війни.