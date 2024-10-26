На його думку, це допоможе швидше закінчити війну з Росією. Свою позицію кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа озвучив в етері телеканалу News Nation.

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Джей Ді Венс закликає України до поступок територіями

Венс заявив, що адміністрація Трампа буде домагатися припинення війни в Україні, і попередив, що чим довше триватиме конфлікт, "тим більше він ризикує стати ядерною війною". Тож за його словами, в інтересах усіх це припинення війни.

Однак зробити це він пропонує шляхом поступок з боку України щодо окупованих територій нашої держави, адже, як каже республіканець, такі обговорення вже прослизають у приватних розмовах з українськими посадовцями.

Він також заявив, що "в українців немає ні людей, ні зброї, ні грошей" для подальшого спротиву проти Росії.

Я щиро вважаю, що українцям доведеться самим прийняти це рішення... Вони вже занадто виснажені,

– сказав Венс.

Водночас він зазначив, що для досягнення цієї мети лідерство Трампа сприятиме мирному врегулюванню. Кандидат наголосив, що "США не обов'язково погоджуватися з вторгненням", але потрібно схилити Україну та Росію до дипломатії.

Нагадаємо, раніше Венс розкритикував президента України, звинувативши у підігруванні Камалі Гарріс. Соратник Трампа говорив про візит президента України на завод у штаті Пенсильванія.