Про це пише The New York Times. Їх доправляють з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім везуть у зону бойових дій.

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Як зазначається, у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська прибули до Курської області. З того часу солдатів КНДР продовжують перекидати. Як пише видання, "тисячі військових прибувають щодня".

Поінформовані джерела видання в Україні заявили, що до понеділка, 28 жовтня, буде зібрано близько 5 тисяч північнокорейських військ у Курській області.

За словами співрозмовника, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.

Наразі війська КНДР зосереджені лише в Курській області.

Зазначається, що північнокорейські солдати ще не вступили в бій. Поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті. NYT додає, що незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою. Війська КНДР не брали участі в жодній війні з 1950-х років, тому є питання щодо можливостей їхніх навіть елітних підрозділів.