Об этом пишет The New York Times. Их доставляют из Владивостока на больших транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем везут в зону боевых действий.

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Как отмечается, в среду, 23 октября, первые северокорейские войска прибыли в Курскую область. С тех пор солдат КНДР продолжают перебрасывать. Как пишет издание, "тысячи военных прибывают ежедневно".

Информированные источники издания в Украине заявили, что до понедельника, 28 октября, будет собрано около 5 тысяч северокорейских войск в Курской области.

По словам собеседника, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии.

Сейчас войска КНДР сосредоточены только в Курской области.

Отмечается, что северокорейские солдаты еще не вступили в бой. Пока непонятно, какую роль они будут играть на фронте. NYT добавляет, что непонятно, как военные Северной Кореи изменят динамику на поле боя. Войска КНДР не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, поэтому есть вопросы относительно возможностей их даже элитных подразделений.