По его мнению, это поможет быстрее закончить войну с Россией. Свою позицию кандидат в вице-президенты США от республиканской партии Дональда Трампа озвучил в эфире телеканала News Nation.

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Джей Ди Вэнс призывает Украину к уступкам территориями

Вэнс заявил, что администрация Трампа будет добиваться прекращения войны в Украине, и предупредил, что чем дольше продлится конфликт, "тем больше он рискует стать ядерной войной". Поэтому по его словам, в интересах всех это прекращение войны.

Однако сделать это он предлагает путем уступок со стороны Украины относительно оккупированных территорий нашего государства, ведь, как говорит республиканец, такие обсуждения уже проскальзывают в частных разговорах с украинскими чиновниками.

Он также заявил, что "у украинцев нет ни людей, ни оружия, ни денег" для дальнейшего сопротивления против России.

Я искренне считаю, что украинцам придется самим принять это решение... Они уже слишком истощены,

– сказал Вэнс.

В то же время он отметил, что для достижения этой цели лидерство Трампа будет способствовать мирному урегулированию. Кандидат отметил, что "США не обязательно соглашаться с вторжением", но нужно склонить Украину и Россию к дипломатии.

Напомним, ранее Вэнс раскритиковал президента Украины, обвинив в подыгрывании Камале Харрис. Соратник Трампа говорил о визите президента Украины на завод в штате Пенсильвания.