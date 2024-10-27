В интервью NBC News кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс намекнул, что Путин не враг для США.

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"Не хочу быть во вражде с Путиным"

У напарника Трампа поинтересовались, кем является Путин для США союзником или врагом. Ди Вэнс сказал, что тот точно является "соперником" и "конкурентом".

Политик призвал к разумной дипломатии. По его словам, то, что нам кто-то не нравится не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговоры.

Тогда ведущая попыталась все же получить от Ди Венса четкий ответ. Она спросила, означает ли то, что политик назвал Путина "противником" нежелание называть российского диктатора врагом.

Мы не находимся в состоянии войны с ним, и я не хочу находиться в состоянии войны с Россией Владимира Путина. Я считаю, что мы должны искать пути к миру,

– подчеркнул кандидат в вице-президенты США.

Напомним, что Джей Ди Вэнс, как и его лидер Дональд Трамп, желает быстро выпить с главой Кремля мировую. Недавно Ди Вэнс выступил с заявлением, в котором призвал Украину пожертвовать оккупированными территориями, чтобы спасти мир от ядерной войны.