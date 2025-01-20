Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пряме включення з Вашингтону.

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Джей Ді Венс офіційно вступив на посаду

Віцепрезидент Джей Ді Венс склав присягу у Вашингтоні – це означає, що він офіційно вступив на посаду і вже приступає до виконання обов'язків.

Я Джеймс Девід Венс урочисто обіцяю, що я буду підтримувати і захищати Конституцію Сполучених Штатів проти всіх ворогів – закордонних і внутрішніх. Обіцяю, що буду вірити і буду по-справжньому відданий їх. Я буду повністю і вільно приймати на себе ці зобов'язання, без будь-яких упереджень чи заради того, щоб їх якось обійти. Я буду вірно виконувати свої обов'язки на цій посаді, на яку я зараз вступаю. Тому поможи мені Боже,

– сказав Венс.

Інавгурація Дональда Трампа: дивіться трансляцію церемонії

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Зауважимо, свою присягу вже склав й президент Дональд Трамп. Одразу після складання присяги 47 лідер США виступив з промовою.