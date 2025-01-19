22:33, 18 січня

Обраний президент Дональд Трамп прибув до Вашингтона в суботу ввечері, щоб відсвяткувати своє повернення до влади перед церемонією інавгурації.

Після прибуття в аеропорт Даллеса в передмісті Вірджинії Трамп вирушив до свого гольф-клубу в Стерлінгу, штат Вірджинія, на околиці Вашингтона.

Двійник Елвіса Преслі Лео Дейс виконав серенаду новому президенту та першій леді перед прийомом для близько 500 гостей і феєрверком.