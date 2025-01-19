После этого Дональд Трамп официально приобретает статус 47-го президента США и приступает к исполнению своих обязанностей. Как проходит инаугурация Трампа и какие заявления сделал новый глава страны, сообщает 24 Канал.
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Инаугурация Дональда Трампа: все, что нужно знать
Трамп прибыл в Вашингтон
Избранный президент Дональд Трамп прибыл в Вашингтон в субботу вечером, чтобы отпраздновать свое возвращение к власти перед церемонией инаугурации.
По прибытии в аэропорт Даллеса в пригороде Вирджинии Трамп отправился в свой гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния, на окраине Вашингтона.
Двойник Элвиса Пресли Лео Дейс исполнил серенаду новому президенту и первой леди перед приемом для около 500 гостей и фейерверком.