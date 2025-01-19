22:33, 18 января

Избранный президент Дональд Трамп прибыл в Вашингтон в субботу вечером, чтобы отпраздновать свое возвращение к власти перед церемонией инаугурации.

По прибытии в аэропорт Даллеса в пригороде Вирджинии Трамп отправился в свой гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния, на окраине Вашингтона.

Двойник Элвиса Пресли Лео Дейс исполнил серенаду новому президенту и первой леди перед приемом для около 500 гостей и фейерверком.