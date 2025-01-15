У червні 2022 року, невдовзі після звільнення Київщини, Чернігівщини та Сумщини від російських окупантів, Київ відвідав дуже цікавий гість. Це був CEO американської компанії Palantir Алекс Карп. З президентом Володимиром Зеленським та віцепрем'єром і очільником Мінцифри Михайлом Федоровим вони обговорювали питання співпраці, безпеки та цифровізації.

Техногігант Palantir – це компанія, що створює рішення для аналізу даних, якими користуються зокрема спецслужби та інвестиційні банки. Серед ключових замовників – ЦРУ, ФБР, Пентагон та американське військо. Тепер у цій елітній когорті перебуває й Україна. У 2023 – 2024 роках Palantir підписала меморандуми з Мінцифрою, МОН та Мінекономіки. Продукти компанії допомогають воюючій Україні у сферах безпеки, забезпечення освіти в умовах війни, відбудови України та розмінування.

Американська компанія Palantir допомагає Україні з розвідувальними даними для пошуку російських цілей. За допомогою штучного інтелекту Palantir дозволяє Україні швидше обробляти великі обсяги розвідувальної інформації та краще розуміти поле бою.

24 Канал поспілкувався з кожним міністерством про те, як саме використовуються продукти Palantir та чим Україна зацікавила компанію. У відомствах розкрили цікаві деталі про те, як міністерства використовують можливості Palantir.



Володимир Зеленський, Алекс Карп та Михайло Федоров у 2022 році у Києві / фото ОП

Palantir для Сил оборони: яка місія в Мінцифри

З американською компанією меморандуми уклали три українських міністерства: Мінекономіки, Міносвіти та Мінцифри.

Якщо у випадках Міносвіти та Мінекономіки Palantir допомагає справлятися з наслідками війни, то співпраця Мінцифри з компанією безпосередньо вплинула на Сили оборони.

СЕО американської компанії Palantir Алекс Карп став першим генеральним директором міжнародної компанії, який відвідав Україну в умовах повномасштабної війни. У червні 2022 року була важлива і символічна зустріч, з якої почалася наша співпраця. Минулого року ми також зустрічалися під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі і загалом системно підтримуємо співпрацю та партнерство у сфері оборони, безпеки та цифрових технологій,

– прокоментував 24 Каналу віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров.



Михайло Федоров / фото надане 24 Каналу

Завдяки співпраці з Palantir Україна інтегрує інноваційні рішення в ключові сфери, використовуючи найкращі світові практики, зазначив віцепрем'єр. Зокрема в оборонній сфері, де Palantir допомагає нашим військовим на полі бою, та в освіті, де Palantir у межах ініціативи "Школа офлайн" допомагає повернути дітей до безпечного очного навчання.

Palantir надав для Сил оборони України просунутий інструмент, який використовує велика кількість держав-членів НАТО. Це дає змогу оперативно опрацьовувати петабайти даних та швидко створювати додатки для подальшого аналізу й роботи із цими даними. Представники ЗСУ з числа мобілізованих IT-фахівців побудували на базі спроможностей Palantir низку інструментів, які зараз активно використовують розвідувальні та аналітичні структури в більшості підрозділів Сил оборони,

– розповіли 24 Каналу у пресслужбі міністерства цифрової трансформації.

Здебільшого мовиться саме про інструменти для розвідки та аналітики (виявлення підрозділів ворога, цілевказання, аналітика ефективності роботи на різних ділянках фронту й великої кількості специфічних завдань, про які не можна писати напряму). Також сама компанія Palantir залучає своїх фахівців для допомоги в розробці та підтримці системи, а також наданні технічних консультацій, додали у Мінцифрі.

Важливо, що досвід, який Palantir отримує в Україні, вже застосовують для покращення роботи аналогічних систем у країнах НАТО. Тому ця співпраця є ефективною для всіх сторін, підкреслюють у міністерстві.

Розмінування: як Palantir використовують у Мінекономіки

Проєкт Мінекономіки з Palantir офіційно стартував уже цьогоріч – 6 січня, розповіли 24 Каналу в міністерстві економіки. Palantir зараз використовується для пріоритезації в гуманітарному розмінуванні для збору та аналізу даних щодо економічного, екологічного та соціального потенціалу територій та, відповідно, класифікації територій для подальшого розмінування.

Система аналізує, які території варто розмінувати насамперед і який ефект це матиме на економіку і життя громад. Наприклад, у Харківській області ми визначили чотири пріоритетні ділянки для розмінування, враховуючи комбінований вплив таких факторів як ризик повторного обстрілу, розораність земель, економічну активність населення, кількість дітей, які ходять до школи в конкретних районах. Відповідно, сукупність таких факторів як безпека людей, економічна активність та безпекові фактори дозволили обрати конкретні ділянки для подальшого розмінування,

– пояснила в коментарі 24 Каналу міністерка економіки Юлія Свириденко.

Старту проєкту передували тривалі перемовини, додала посадовиця.



Юлія Свириденко / Фото з соцмереж міністерки

За словами Свириденко, є кілька сценаріїв співпраці України та Palantir:

робота pro bono , для "суспільного добра", тобто безкоштовно та добровільно;

, для "суспільного добра", тобто безкоштовно та добровільно; гуманітарне розмінування – у цьому випадку використовується підхід спільного фінансування: ліцензію закупили донори для Центру гуманітарного розмінування та Мінекономіки України. В цей пакет входить сама ліцензія та підтримка з боку інженерів Palantir. Вони допомагають вибудувати систему, а головне спільно з українськими фахівцями створюють відповідний рівень кібербезпеки, щоб чутливі дані були надійно захищені.

Ми щиро вдячні Урядам Великої Британії та Швейцарії, які виділяють кошти на підтримку проєкту пріоритезації в гуманітарному розмінуванні,

– зазначила Свириденко.

"Колеги з Palantir є добрими друзями України, які підтримують нашу державу з початку повномасштабного вторгнення. Вони дозволяли користуватися потужностями Palantir безкоштовно. Наразі інженери навчають наших фахівців, які надалі зможуть самостійно використовувати програмне забезпечення і створювати додатки на основі Palantir", – пояснила міністерка.

Зокрема за допомогою Palantir Україна отримує такі переваги:

аналіз, верифікація даних і побудова рішень, що допоможуть у розмінуванні, а також загальному аналізі економічної, екологічної та соціальної ситуації в Україні;

посилення спроможності України, тренування команд для більш ефективного використання Palantir.

Укриття та Нова Українська Школа: як Palantir допомагає Міносвіти

Завдяки функціям Palantir міністерству освіти та науки стало набагато легше зібрати в одному місці розрізнені освітні дані, інформацію про безпекову ситуацію, матеріально-технічне забезпечення територіальних громад та закладів освіти майже всіх ланок, розповіли 24 Каналу в пресслужбі МОН.

І не лише зібрати, але й налаштувати взаємодію цих даних та різних аналітичних інструментів, що дозволяє отримувати корисні інсайти та глобально аналізувати виклики державної політики у сфері освіти, при цьому не втрачаючи локальний компонент, тобто дані від громад. Такий підхід кардинально перевершує використання табличних форматів і паперових документів,

– додали у міністерстві.

Платформа Palantir Foundry – величезний набір взаємопов'язаних програмних засобів та інструментів, які дозволяють збирати, очищати, аналізувати та візуалізовувати як структуровану, так і доволі розрізнену інформацію, розповідають у МОН. Ба більше, платформа дозволяє налагодити відповідні потоки даних, інформації та проектних дій у вигляді кастомізованих аплікацій, які дозволяють здійснювати як аналіз, так і моделювання та планування державних політик та конкретних задач.

Власне, моделювання мережі укриттів в закладах освіти й було здійснено з використанням цього набору інструментів, у тому числі створених на платформі Palantir Foundry руками проектних команд МОН. Важливо те, що задавши основні правила та критерії, команді достатньо лише оновлювати вхідні дані, і моделювання відбувається автоматично. А де це потрібно, невеликі зміни вже кносяться у вигляді точкових коригувань.

Політика управління даними, зокрема політика захисту даних, в Palantir Foundry є строгою, і дані, які завантажуються, обробляються та аналізуються засобами платформи Palantir Foundry захищені декількома способами.

Серед ключових механізмів, які дозволяють забезпечити захист освітніх даних у Palantir, у МОН називають такі:

дані зберігаються не в Україні, а на захищеній хмарі закордоном, додатково зашифровані;

додатково зашифровані; експорт даних з платформи заборонений для переважної кількості користувачів, доступ до експорту має лише обмежене коло людей;

будь-які дії стосовно даних фіксуються у відповідних журналах, і на кожному кроці їх обробки створюється їх резервна копія;

доступ до платформи строго регламентований, має багатофакторну аутентифікацію, потребує підключення до захищеної віртуальної мережі (VPN) та виключно з IP-адрес, доданих до "білого" переліку.

система безпеки даних підлягає постійному перегляду та оновленню у бік підвищення вимог як до доступу до даних, так і стосовно їх цілісності та методів обробки.

Платформа Palantir Foundry вже використовується для моделювання мережі укриттів, аналізу можливостей щодо підвезення дітей, аналізу матеріально-технічної бази закладів для облаштування кабінетів НУШ (Нова Українська Школа), аналізу осередків для викладання Захисту України, моделювання безпекової ситуації та визначення рівнів безпеки закладів освіти та територіальних громад.

Можливість інтеграції платформи в процеси аналізу успішності здобувачів освіти вивчаються МОН, зокрема в межах проєкту Мрія. Наразі відбувається аналіз наборів даних про успішність та оцінка здатності на базі них побудувати адекватний аналіз,

– прокоментували 24 Каналу у пресслужбі Міносвіти.

Також у міністерстві освіти та науки розглядають такі напрямки роботи із Palantir:

покращення моделювання мережі закладів та мережі укриттів із застосуванням технологій штучного інтелекту;

аналіз всієї матеріально-технічної бази;

аналіз успішності та отримання інсайтів для покращення якості та доступності освіти в Україні.

Що відомо про Пітера Тіля, співзасновника Palantir

Одне з облич Palantir – 57-річний Пітер Тіль, співзасновник компанії. Він хоч і не зірка рівня Стіва Джобса, але йому ми завдячуємо щонайменше PayPal і Facebook, не кажучи вже про внесок Palantir у допомозі проти агресії Росії.



Пітер Тіль / Фото Kiyoshi Ota, Bloomberg

У 1998 році Пітер Тіль та Макс Левчин, емігрант з радянської України, створили платіжну систему PayPal. Невдовзі вона об'єдналася з аналогом від Ілона Маска під назвою X.com (не плутати з перейменуванням Twitter). Уже у лютому PayPal придбав eBay за 1,5 мільярди доларів. На момент продажу PayPal Тіль мав частку 3,7%, яка тоді становила близько 55 млн доларів.

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Тіль і Маск у 2000 році / Фото Paul Sakuma, AP

Цікаво, що в 2004 році Тіль став першим зовнішнім інвестором Facebook, придбавши 10,2% акцій майбутнього гіганта соцмереж за пів мільйона доларів. До 2022 року Тіль входив до ради директорів Facebook.

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А у 2003 році Тіль заснував Palantir Technologies, компанію, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу даних. 20 років потому її розробки зіграють потужну роль у подоланні російської загрози Україною.

Тіль – лібертаріанець консервативних поглядів, тобто сповідує ідеї мінімізації впливу держави на суспільство та бізнес. Його чоловік (у шлюбі з 2017 року) – Метт Данцейзен, фінансовий експерт.

Тіль, Трамп і Венс: чи є зв'язок

Цікавою є історія взаємодії Тіля з Трампом в контексті виборів президента США. Восени 2023 року Тіль заявив, що не планує вкладати кошти в передвиборчі кампанії. Хоча до цього він підтримував Дональда Трампа та інші проєкти, пов’язані з рухом MAGA, але тепер визнав, що багато в чому помилявся.

В інтерв'ю The Atlantic Тіль назвав голосування за Трампа у 2016 році "не дуже вдалим криком про допомогу". Бізнесмен був розчарований тим, як працювала адміністрація Трампа, зазначивши, що уряд не зміг вирішити навіть базові завдання, і це стало "гірше за найгірші очікування".

Мільярдер також згадав, що Трамп тоді просив у нього 10 мільйонів доларів, але Тіль відмовив. У відповідь Трамп назвав його "покидьком" поза очі.

Однак у 2024 році крига між Тілем та командою Трампа розтанула. Здебільшого завдяки сенатору від Огайо Джей Ді Венсу, близькому другу Тіля, якого Трамп обрав на посаду віцепрезидента. Тіль невдовзі після пропозиції Венсу від Трампа назвав того "ідеальним кандидатом" на віцепрезидента.



Венс із дружиною Ушею в момент оголошення номінації його на посаду віцепрезидента у липні 2024 року / Фото Jabin Botsford, The Washington Post

Вже напередодні нового 2025 року, після перемоги Трампа на виборах президента, Тіль висловився про свою роль в адміністрації Трампа. За його словами, він не братиме участі в роботі другої адміністрації обраного президента на постійній основі, оскільки це може стати "депресивним і божевільним".

Я не планую робити щось на постійній основі. Можна працювати, як це робить Ілон Маск. Але якщо ти вже був у такій позиції, як я, ти не можеш повністю присвятити себе урядовій роботі. Потрібно реально оцінювати, що ти можеш і чого не можеш робити,

– сказав Тіль у грудні під час інтерв'ю у програмі Piers Morgan Uncensored, порівнюючи себе із Маском, який заступить у створене Трампом "міністерство урядової ефективності".

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Тіль додав, що йому подобається брати участь у дискусіях час від часу, до прикладу, в ток-шоу, але постійна зайнятість політикою довела б його до депресії.

Відносини Тіля з Трампом мали злети й падіння. У 2016 році Тіль став одним із перших технологічних лідерів, які підтримали Трампа, пожертвувавши 1,25 мільйона доларів на його кампанію.



У 2022 році він витратив 15 мільйонів доларів на підтримку сенатської кампанії свого друга Джей Ді Ванса в Огайо, з яким познайомився під час навчання в Єльській школі права у 2011 році.

Дрони і штучний інтелект: над чим зараз працює Palantir

На початку грудня 2024 року Bloomberg повідомив про те, що Palantir та американська оборонно-технологічна компанія Shield AI оголосили про підписання угоди про стратегічне партнерство. Його мета – створення БпЛА зі штучним інтелектом. Очевидно, що американський ринок не хоче втрачати конкуренцію на ринку озброєнь.

Угода допоможе компаніям об'єднаюи свої передові розробки. Shield AI інтегрує свою автономну систему Hivemind із платформами Palantir, такими як Gaia, які надають можливість отримувати оперативну інформацію в реальному часі.



Це дозволить значно підвищити ефективність бойових операцій, зокрема за рахунок швидкого аналізу даних та прийняття рішень. Під час підписання угоди в Нью-Йорку, генеральний директор Palantir Алекс Карп зазначив, що досягнення такого рівня співпраці було надзвичайно складним завданням. Партнерство між цими компаніями стало результатом тривалих зусиль, зокрема завдяки Дагу Філіппоне, члену ради директорів Shield AI та давньому раднику Palantir.

За словами президента і співзасновника Shield AI Брендона Цзена, завдяки інтеграції технологій апарати зможуть враховувати дані не лише з локальних сенсорів, але й із віддалених джерел, що суттєво покращить їхню ефективність у бойових умовах.

Ця угода була укладена на тлі зростання напруженості у відносинах між США та Китаєм. Китай оголосив про введення санкцій проти Shield AI та ще 12 американських оборонних компаній, які брали участь у торговій місії на Тайвань. Незважаючи на це, Цзен заявив, що санкції не матимуть значного впливу на його компанію, оскільки вона свідомо уникає залежності від Китаю. На його думку, ці заходи є ознакою того, що США успішно працюють над створенням потужного стримування, яке може запобігти великомасштабному конфлікту.

Важливо! Партнерство між Palantir і Shield AI також відображає ширшу тенденцію у зміні підходів до військових витрат. Адміністрація обраного президента Дональда Трампа, зокрема за підтримки радників, таких як Ілон Маск, прагне спрямувати ресурси на розробку передових технологій, а не на багатомільярдні проєкти зі створення традиційного озброєння.

Окрім оборонних технологій, співпраця включатиме впровадження Palantir нової операційної системи Warp Speed для оптимізації виробничих процесів. Ця система допоможе Shield AI прискорити виробництво безпілотних літальних апаратів V-BAT, що вже широко використовуються ВПС і ВМС США.



Безпілотник Shield AI V-BAT у польоті над узбережжям Каліфорнії / фото PR Newswire

Директор із технологій Palantir Ш'ям Санкар заявив, що Warp Speed дозволить значно знизити витрати на виробництво та збільшити його масштаби, задовольняючи потреби військових.

Водночас впровадження штучного інтелекту у військові технології викликає серйозні етичні побоювання. Зокрема, автономні системи, які можуть приймати рішення про застосування летальної сили без участі людини, критикував генсек ООН Антоніо Гуттереш, закликавши до заборони таких систем до 2026 року. Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, також попереджав про ризики використання таких технологій у війні.