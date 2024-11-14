Обраний президент США Дональд Трамп активно взявся за створення нових посад та призначення. Серед нових призначень – спецпредставник у мирних переговорах щодо України та ціле міністерство урядової ефективності. Саме там і знайшлося місце Ілону Маску, про прилаштування якого в політику ходили чутки ще задовго до виборів президента.

Разом із Маском міністерство очолить скандальний Вівек Рамасмаві, консервативний активіст, відомий своїми обурливими заявами проти України. У 2023 році він назвав президента Зеленського "нацистом", збирався балотуватись у президенти та погрожував офіційно визнати за Росією захоплені нею території України.

Чим займатиметься нове міністерство, чи матиме стосунок до України та якими політичними заявами відомі Маск та Рамасмаві – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Навіщо потрібне ще одне міністерство у США

Обраний президент Дональд Трамп оголосив 12 листопада про призначення мільярдера Ілона Маска та екскандидата в президенти Вівека Рамасвамі очільниками нового міністерства урядової ефективності (Department of Government Efficiency, DOGE). Це виконання однієї з передвиборчих обіцянок Трампа, яка передбачає надання Маску широких повноважень щодо контролю за урядовими витратами.

У своїй заяві в соцмережі Трамп зазначив, що нове міністерство допоможе "ліквідувати урядову бюрократію" та скоротити надмірні регуляції.

Назва агентства – скорочено DOGE – є відсиланням до популярного інтернет-мема та криптовалюти, яку пов'язують із Маском.

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Це справить шокуючий ефект на всю систему та на всіх, хто причетний до урядових витрат, а таких людей чимало!

– зазначив Маск у заяві, оприлюдненій командою перехідного періоду, повідомляє CNBC.

На X Маск додав у своєму характерному стилі: "Загроза демократії? Ні, загроза БЮРОКРАТІЇ!!!".

Threat to democracy?



Nope, threat to BUREAUCRACY!!! — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

Маск заявив, що планує скоротити федеральний бюджет на 2 трильйони доларів, що перевищує на 300 мільйонів суму, яку Конгрес щороку виділяє на діяльність урядових та оборонних установ.

Всі дії міністерства ефективності уряду будуть опубліковані в Інтернеті для забезпечення максимальної прозорості. Якщо громадськість вважає, що ми скорочуємо щось важливе або не скорочуємо щось марнотратне, просто дайте нам знати!

– написав Маск у X.

Водночас він не надав детальних планів щодо конкретних скорочень, та розкритикував організації та відомства, які отримують федеральні кошти – зокрема, міністерство освіти та Національне громадське радіо (NPR). Варто згадати, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв ліквідувати міністерство освіти.

Маск визнав, що такі скорочення можуть призвести до "тимчасових труднощів" для деяких людей.

Вівек Рамасвамі, зі свого боку, закликав до масових скорочень на федеральному рівні. У листопаді в інтерв'ю з ексведучим Fox News Такером Карлсоном на X Рамасвамі сказав: "Якби ви просто змусили федеральних службовців працювати з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00, як більшість американців, ви б побачили масовий результат — імовірно, 25% бюрократії зникла б сама по собі".

Рамасвамі під час президентських праймеріз від Республіканської партії виступав за ліквідацію низки федеральних агентств.



Серед його цілей були ФБР, бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин, міністерство освіти, комісія з ядерного регулювання та регулятор міністерства сільського господарства.

Саме реорганізацією федеральних структур і займатиметься нове міністерство. До того ж, за заявою Трампа, воно працюватиме "поза урядовими структурами". Це дозволить Ілону Маску та Вівеку Рамасвамі залишатися в приватному секторі та обійти процедуру затвердження Сенатом.

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Трамп заявив, що метою нового департаменту буде реалізація "радикальних змін", та порівняв DOGE з "Мангеттенським проєктом" часів Другої світової війни, коли було розроблено ядерну зброю.

Це стане потенційно "Мангеттенським проєктом" нашого часу. Республіканські політики вже давно мріяли про цілі, які ставить перед собою DOGE, – заявив Трамп.

Проєкт Трампа має пропрацювати до 4 липня 2026 року.

Як запускатимуть DOGE

Для масштабного скорочення урядових структур Трамп може звернутися до Конгресу з проханням надати йому повноваження на "президентську реорганізацію". Це дозволить йому об'єднувати, реорганізовувати або ліквідувати агентства виконавчої влади. Востаннє Конгрес надавав такі повноваження під час адміністрації Рональда Рейгана.

Трамп також може відновити свій указ Schedule F, підписаний у жовтні 2020 року, який дозволяє перекласифікувати десятки тисяч федеральних службовців на політичні посади. Це надасть можливість або призначати політично лояльних працівників, або скорочувати штат. Президент Джо Байден скасував цей указ після вступу на посаду.

Головний наглядовий орган федерального уряду, Управління з питань підзвітності уряду (GAO), готовий надати будь-яку необхідну інформацію для підтримки нового департаменту Трампа.

GAO співпрацював з президентськими або конгресовими комісіями, створеними для оцінки програм і операцій федерального уряду, а також фіскальних та інших викликів. Ми дотримуватимемося такого ж підходу до нових комісій і готові підтримати новий Конгрес і виконавчу гілку влади. Як слідчий орган Конгресу, GAO продовжує аналізувати, як витрачаються федеральні кошти, та надавати законодавцям і керівникам агентств об'єктивні, професійні рекомендації, щоб допомогти уряду економити кошти та працювати ефективніше,

– зазначив Джин Л. Додаро, керівник GAO.

В інтерв'ю NBC News напередодні заяви Трампа про DOGE Роберт Кеннеді-молодший, який може стати ключовим призначенням у сфері охорони здоров'я в адміністрації Трампа, заявив про наміри ліквідувати низку відомств, зокрема "відділи харчування" у складі Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA).

Що відомо про Вівека Рамасвамі

Консерватор Вівек Рамасвамі, засновник біотехнологічної компанії Roivant Sciences, брав участь у президентських праймеріз від Республіканської партії, але зняв свою кандидатуру в січні після четвертого місця на кокусах в Айові.



Вівек Рамасвамі / Jamie Kelter Davis / NBC News

Трамп поки не надав деталей щодо того, як саме Маск та Рамасвамі співпрацюватимуть, або як фінансуватиметься діяльність нового департаменту, якщо він працюватиме поза межами федерального уряду.

Рамасвамі 39 років, він народився у США, в Огайо, але має індійське походження. Весь професійний шлях Вівека – це біофармацевтична галузь.

Перед висуванням у президенти Рамасвамі розглядав можливість балотуватися до Сенату США від Огайо на виборах 2022 року. 21 лютого 2023 року він офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах 2024 року в ефірі програми Tucker Carlson Tonight.

У травні того ж року його передвиборча кампанія визнала, що редактор Вікіпедії отримав оплату за внесення змін до сторінки Рамасвамі перед оголошенням про кандидатуру, однак заперечила будь-яку політичну мотивацію цього кроку.

Рамасвамі наголошує, що американський капіталізм є противагою кастовій системі в Індії, оскільки надає більше економічних можливостей для представників нижчих каст. Він запропонував скасувати закон, який зобов'язує президентів витрачати всі кошти, виділені Конгресом, і виступив проти викладання критичної расової теорії в школах.

Також він засуджує практику позитивних дій у США, називаючи її "найбільшою формою інституціоналізованого расизму в сучасній Америці".

Рамасвамі підтримує заборону абортів після шести тижнів вагітності, роблячи винятки для випадків зґвалтування, інцесту та загрози життю матері.

Він виступає за ліквідацію Департаменту освіти, ФБР та Служби внутрішніх доходів (IRS), а також пропонує запровадити обмеження на 8-річний термін роботи для всіх державних службовців.

Ще однією ініціативою Рамасвамі є підвищення виборчого віку до 25 років. Він пропонує, щоб громадяни віком від 18 до 24 років могли голосувати лише за умови проходження військової служби, роботи в екстрених службах або складання іспиту на громадянські знання. Ця зміна має бути впроваджена шляхом внесення поправок до Конституції.

Щодо російсько-української війни, Рамасвамі підтримує ідею значних поступок Росії, зокрема, припинення військової підтримки України.

Він вважає, що Україні слід заборонити вступ до НАТО, а Росії дозволити утримувати окуповані території в обмін на те, що Москва розірве свій союз із Китаєм, хоча й зазначає, що не довіряє Путіну. Рамасвамі також погрожував вивести США з НАТО.

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Під час дебатів республіканців у 2023 році Рамасвамі заявив, що Україна не є демократією та начебто заборонила 11 опозиційних партій, створила єдине державне телебачення та відмовляється проводити вибори, якщо США не виділить їй більше коштів. Також Рамасвамі сказав, що в Україні "прославляють нациста – коміка в штанах-карго, чоловіка на ім’я Зеленський" і це, на його думку, " не демократично".

Згодом штаб Рамасвамі намагався виправити ситуацію. Там заявили, що його слова начебто неправильно трактували. Насправді, говорячи про "нациста" Рамасвамі мав на увазі не Зеленського, а Ярослава Гуньку, 98-річного ветеран дивізії Ваффен СС "Галичина", яка воювала на боці нацистів у Другій світовій війні. Його запросили на виступ президента Зеленського у парламенті Канади.

Як Маск поєднає нову роль із бізнесом та що відомо про його позицію щодо України

Ілон Маск, генеральний директор Tesla та SpaceX, є одним із найбагатших людей у світі та володіє низкою компаній – зокрема соцмережею X, автомобільною компанією Tesla, аерокосмічною SpaceX. Попри те, що він новачок у політиці, його політичний комітет SuperPAC витратив понад 152 мільйони доларів на підтримку Трампа та інших республіканців цього року. Тож тепер Маск отримує картбланш у структурних змінах уряду.

SpaceX має контракти з федеральними агентствами на суму 3,6 мільярда доларів цього року. Наразі не є зрозумілим, чи підпадуть ці суми під можливі скорочення. Однак є можливість того, що формат DOGE допоможе Маскові обійти федеральні правила щодо конфлікту інтересів, за якими його могли б змусити продати свої активи. Тобто Маск залишиться директором своїх компаній.

Ілон Маск має власний погляд на російську агресію проти України. І не завжди у ньому Україна є однозначною жертвою. Ось кілька із його наративів:

"Було трагічною втратою життя для України атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію, без переваги в повітрі";

"Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні";

"Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра";

"Якщо війна триватиме досить довго, то впаде й Одеса";

"Донбас та Крим мають стати частиною Росії".

Також мовилося про те, що Маск "притримував" покриття супутникового інтернету Starlink над Кримом, не даючи Україні повноцінно діяти там.

Спершу Маск підтримував Україну, надавши тисячі терміналів Starlink для зв'язку. Однак восени 2022 року українські військові не змогли використати Starlink для атак у Криму, оскільки мільярдер обмежив використання супутникового інтернету з воєнною метою, побоюючись ядерної війни.

Крім того, у розслідуванні The Wall Street Journal стверджувалося, що Ілон Маск регулярно контактує з Владіміром Путіним з 2022 року, а одне з прохань російського диктатора стосувалося обмеження Starlink над Тайванем.

Що цікаво, Маск майже постійно присутній у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, де він бере участь у важливих зустрічах і дзвінках. Однак деяких членів команди Трампа вже починає дратувати постійна присутність мільярдера на орбіті обраного президента.



Як зазначив один із співрозмовників видання NBC, Маск "поводиться так, ніби він співпрезидент, і стежить за тим, щоб усі про це знали". Він також звинуватив Маска в тому, що той намагається змусити Трампа відчувати себе в боргу перед ним.

Водночас Маск брав участь у делікатних бесідах ще до того, як було оголошено про його роль в адміністрації, зокрема, він приєднався до телефонної розмови між Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначило одне з джерел, у Маска є "своя думка про все" і він ділиться нею так наполегливо, що почав докучати інсайдерам Трампа.

На зустрічі з республіканцями в середу вранці Трамп позитивно відгукнувся про Маска. Водночас в певний момент Трамп "пожартував" про постійну присутність Маска:

Ілон не хоче повертатися додому. Я не можу його позбутися,

– присутні в залі наполягають, що ці заяви були зроблені жартома, але тут може бути частка правди.

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Варто підкреслити, що до України роль Маска не матиме прямого стосунку, а на посаду спецпризначення щодо мирних переговорів вже обговорюють інших кандидатів. Але опосередковано рішення DOGE можуть мати вплив на підтримку України, оскільки стосуватимуться американського бюджету.

Водночас у перехідний період ситуація настільки невизначена, що робити висновки щодо впливу майбутнього міністерства – зарано.