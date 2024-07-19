Погляди мільярдерів Ілона Маска і Дональда Трампа можна назвати близькими – щонайменше, що стосується теми російсько-української війни. Як Трамп, так і Маск неодноразово наполягали на поступках України Росії та пропонували власні сценарії так званого "миру".

Те, що Дональд Трамп стане наступним президентом США, з кожним днем виглядає дедалі більш реальним. У такому випадку в Штатах може зрости політична роль Ілона Маска. І хто зна, чи не стане він новим американським президентом через кільканадцять років попри всі свої секс-скандали, гомофобію та інші вибрики.

24 Канал дослідив зв'язки Маска і Трампа в межах передвиборчої кампанії та ділиться цим із читачами в матеріалі.

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45 мільйонів доларів щомісяця від Маска

У березні 2024 року Ілон Маск у своїй соцмережі X заявив, що не буде робити пожертвування жодному з кандидатів у президенти США. До липня ситуація змінилася.

Видання Wall Street Journal повідомило, що Маск планує виділяти 45 мільйонів доларів на місяць протрампівському Super PAC, який зосередився на просуванні кандидатури Трампа з липня.

Що таке Super PAC Суперкомітет з політичної активності – організація, прямим чином не пов'язана з передвиборчим штабом кандидата. Водночас закон дозволяє їй збирати та витрачати необмежені суми на його підтримку чи агітацію проти суперників. America PAC є таким комітетом, що займається просуванням Трампа.



Серед організацій, які просувають Трампа, America PAC найбільше витрачає на прямі контакти з виборцями. Наразі комітет витратив 15,8 мільйона доларів, з яких 13,1 мільйона пішли на "польові операції". Про це свідчать федеральні дані. Комітет також оплатив послуги інтернет-медіа, текстових повідомлень та телефонних дзвінків виборцям.

Водночас Bloomberg повідомляє, що техномільярдер вже пожертвував "значну суму", яку не називають, комітету America PAC.

Остання відома найбільша пожертва комітету Трампа – 50 мільйонів доларів від праправнука банкіра Томаса Меллона. America PAC також підтримали друзі та соратники Маска у світі технологій, повідомляє New York Times.

Зокрема, це Джо Лонсдейл, який разом із Пітером Тілем, головним політичним "донором" новооголошеного віцепрезидента Трампа Джей Ді Венса, заснував компанію Palantir. Свій внесок зробили й брати Вінклвосс, криптовалютні бізнесмени, які виступали проти відповідних регуляцій адміністрації Джо Байдена. У червні 2024 року вони назвали Трампа "прихильником біткоїнів, криптовалюти та бізнесу".

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Що про свої пожертви каже сам Маск

Раніше Маск жертвував кошти кандидатам від обох партій – республіканцям та демократам, зокрема смішні нині 5 000 доларів Бараку Обамі у квітні 2011 року. Тепер же Маск вважає, що протягом кількох років Демократична партія пішла "занадто далеко вліво", щоб він надалі підтримував її кандидатів.

Стосовно інформації від Wall Street Journal – мільярдер не прокоментував повідомлення про пожертву Super PAC, але в X запостив картинку з людьми, начебто одягненими в африканських антилоп гну і з підписом Fake Gnus. Незабаром після замаху на Трампа 13 липня він написав у X: "Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання".

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Водночас Маск відповів "так" на повідомлення акаунта EndWokeness, з яким він часто спілкується, де мовилося, що бізнесмен "пройшов шлях від виборця Обами до того, щоб пообіцяти 180 мільйонів доларів на обрання Дональда Трампа".

Що передувало: відлига між Трампом і Маском

У травні Wall Street Journal повідомляв, що Дональд Трамп обговорив з Ілоном Маском можливість того, що останній стане радником президента у випадку обрання Трампа на цю посаду. Джерела видання зазначили, що посада Маска ще точно не визначена і може статися так, що він її не отримає. Але в позитивному для Маска сценарії він матиме вплив на політику Трампа щодо безпеки кордонів та економіки.

Дональд Трамп уже після замаху знову заявив, що має добрі стосунки з диктатором Путіним, а за правління Трампа Росія не вторгалася б в Україну. Раніше дивними заявами про Україну вирізнявся й Маск. За його словами: було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі;

немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні;

чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра;

якщо війна триватиме досить довго, то впаде й Одеса;

Донбас та Крим мають стати частиною Росії.

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Інформатори видання також повідомили, що Маск разом з інвестором-мільярдером Нельсоном Пельцом поінформували Трампа про план, який вони розробили щодо інвестування в проєкт запобігання шахрайству щодо виборців. Пельц і Маск також розповіли Трампу, що вони проводять кампанію проти переобрання Байдена серед впливових бізнесменів по всіх Штатах.

Маск і Пельц працюють над проєктом, який має забезпечити чесний підрахунок голосів, таким чином запобігаючи повторенню звинувачень Трампа у широкомасштабних фальсифікаціях на виборах 2020 року.

Ще два роки тому Трамп і Маск публічно обмінювалися образами. Але останніми місяцями між двома бізнесменами налагодилися дружні стосунки, вони телефонують один одному кілька разів на місяць, кажуть поінформовані джерела.

Бізнесмени обговорюють питання мігрантів, технології та науки, зокрема тему Космічних сил США. Трамп сказав Маску, одному з найбагатших людей світу, що він хоче знайти спосіб більше залучити його у разі перемоги на виборах президента США.

На що Маск дав зрозуміти Трампу, що його цікавить не лише донорська справа, а й використання свого впливу в елітних ділових і технологічних колах, щоб допомогти Трампу перемогти Байдена.

Обговорення ролі радника відбулося у березні на зустрічі в Монсоррелі, величезному маєтку бізнесмена Пельца на океанському узбережжі у Флориді. Серед гостей були багаті та впливові представники бізнес-кіл. Поки гості в неділю вранці снідали яйцями, беконом і свіжими фруктами, які подавали слуги Пельца, сам Пельц, Трамп та Маск обговорювали майбутні вибори та критикували каденцію Байдена. На зустрічі були присутні син Маска X та 18-річний син Трампа Беррон.



Ілон Маск на виробництві / Фото Getty Images

Ймовірно, Маск зможе отримати задачі радника, за які раніше відповідав Айзек Перлмуттер, колишній голова Marvel і довірена особа Пельца та Трампа, каже одне із джерел. Під час президентства Трампа Перлмуттер працював радником у міністерстві у справах ветеранів разом із двома іншими членами резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді: лікарем у Палм-Біч та адвокатом.

Маск же працював у бізнес-консультаційних групах Білого дому під час президентства Трампа, але пішов у відставку у 2017 році після того, як не погодився з рішенням Трампа вийти із Паризької кліматичної угоди.

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У 2016 році Трамп призначив інвестора-мільярдера Карла Ікана, давнього знайомого в бізнесі, спеціальним радником президента з питань перегляду федерального законодавства. На цей момент Ікан уже допомагав Трампу перевіряти кандидатів на найвищі посади в Комісії з цінних паперів і бірж та Агентстві з охорони навколишнього середовища.

Ця посада не була офіційною, тобто Ікан не отримував зарплату, але також не мав відмовлятися від своїх бізнес-угод. Ікан пішов у відставку менш ніж через рік після того, як його інвестиції розкритикували за потенційний конфлікт інтересів. Відтоді він тримався на відстані від Трампа та столиці загалом.

Які ризики для світу та України

Тема України не є першочерговою ні для Трампа, ні для Маска, ні для оточення Трампа, вважає Олександр Чупак, керівник економічних програм в "Українських студіях стратегічних досліджень". Кола Трампа і Маска більше турбуються про внутрішньополітичні питання, але водночас грають на суперечностях із Байденом, який виступає за допомогу Україні.

А Трамп та його оточення, стверджує Чупак у коментарі 24 Каналу, більше вважає пріоритетом південний кордон США з Мексикою, ніж кордони європейських країн.

Як радник Маск впливатиме перш за все на свої власні бізнесові інтереси, а тема України залишатиметься в залишку і, швидше за все, не буде помітних змін від нинішньої ситуації. Будуть далі виділятися кошти, триватиме протиросійська політика – не буде такого, що Трамп скаже: "Все, не даємо грошей, Росія забирає все, що хоче". Можливо, будуть примуси до переговорів,

– вважає Чупак.

Такі пропозиції можуть йти від Джей Ді Венса, якого Трамп назначив віцепрезидентом за свого обрання.

"Але якщо говорити конкретно про Ілона Маска, то тут навряд чи буде якийсь вплив саме щодо України. Ми далі користуємося старлінками, ми зараз працюємо зі Сполученими Штатами над тим, щоб заглушити сигнал росіянам, які ці старлінки купують десь на Близькому Сході", – додає співрозмовник.

Тому суттєвого впливу я не бачу, якщо він і буде, то ці спроби якось зменшити допомогу України будуть йти від кіл, пов'язаних із Венсом і його соратниками в Палаті представників Конгресу, такими як Марджері Тейлор Грін, Метт Ґейц, сенатор Майк Лі. Від них якраз буде вплив, з яким потрібно буде боротися. Від Ілона Маска можна буде чекати, як хорошого, так і поганого, але щось визначально погане навряд чи буде,

– вважає Чупак.

Однак у внутрішній політиці США Маск уже багато чого робить прямо зараз. Серед цього – придбання соцмережі Twitter, яку Маск перейменував на X та змінив там політику.

"Як ми знаємо, соціальні мережі мають дуже великий вплив на американське життя, – додає фахівець. – Очевидно, коли Трамп стане президентом, разом із Маском вони будуть змінювати культурну політику, буде "правішання" підходу до культури, спроби змінити американську освіту, певні расові та гендерні питання".

"Чи матиме це якийсь вплив на загальну економічну, безпеку, політичну ситуацію? Швидше за все, ні. Тут більше йтиметься про культурні війни, які зараз є дуже важливою темою в Штатах", – резюмує Чупак.

Бізнес-інтереси Маска та салонні вечірки

Нещодавні переговори між ймовірно майбутнім президентом та бізнесменом стосувалися компаній останнього, зокрема:

соцмережу X;

виробника електромобілів Tesla;

аерокосмічної компанії SpaceX.

За словами близьких до Трампа джерел, Ілон і Дональд обговорювали галузь електромобілів і податкові пільги на них. Під час передвиборчої кампанії Трамп дотримувався жорсткої позиції проти електромобілів. Він критикував те, що ці машини потребують підзарядки для тривалих поїздок, і закликав ввести тарифи на автомобілі, виготовлені в Мексиці, кажучи, що це шкодить автомобільній промисловості США.

Маск публічно критикував субсидії на електромобілі, від яких виграла Tesla, і нещодавно виступив проти мит на китайські електромобілі та інші запчастини.

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За словами джерел, близьких до Трампа, Маск попросив Трампа активніше публікувати дописи на X, особливо використовуючи функцію живого аудіо Spaces. Водночас Трамп прагне захистити свою соцмережу Truth Social, запущену у 2022 році, і опублікував на X лише один допис після розблокування. Truth Social належить компанії Trump Media & Technology Group, ринкова вартість якої наближається до 9 мільярдів доларів.

Поки тривають передвиборчі перегони між Байденом та Трампом, коли чинний президент провалює дебати, а кандидат майже не зловив кулю, Маск, Пельц та інші прихильники Трампа мають свою стратегію просування бізнесмена.

Вони влаштовують салонні вечірки та зустрічі по всій країні для багатих, впливових людей з ​​бізнесу, каже інформант Wall Street Journal, зокрема у Голлівуді. Їхня мета – не стільки просунути Трампа, скільки підкреслити недоліки Байдена. І ключовий учасник цих зустрічей – саме Ілон Маск. Сам же Байден 18 липня написав у X: "Я втомлений від Ілона Маска та його багатих друзів, які намагаються купити ці вибори".