Трамп також звинуватив Джо Байдена у погіршенні безпекової ситуації у світі. На його думку, саме чинний президент США створив умови для можливого конфлікту з Китаєм і Росією.

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Що заявив Трамп про свої стосунки із Путіним

Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову заявив про свої добрі стосунки з главою Кремля Владіміром Путіним. Він підкреслив, що за його президентства "нам ніколи не загрожувала війна".

Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки… Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну",

– зазначив експрезидент США.

Трамп також висловив побоювання щодо поточної безпекової ситуації у світі, яка, на його думку, "може закінчитися Третьою світовою війною". Він звинувачує в цьому свого суперника, чинного президента Джо Байдена.

"У мене не було війни… Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що на це піде п'ять років, а мені знадобилося небагато часу, ми їх вибили… Росія не захоплювала жодної території", – додав Трамп.

Колишній президент також висловив своє невдоволення санкціями проти Росії, заявивши, що "те, що ми робимо із санкціями, — ми відштовхуємо всіх від себе. Я не люблю санкції".

Які ще заяви зробив Трамп

Трамп критикував Байдена за те, що той, на його думку, сприяв об'єднанню Росії та Китаю з Іраном і Північною Кореєю, створивши потужний блок противників США. Він також висловив думку, що Тайвань має платити США за оборону, порівнюючи американську військову допомогу з послугами страхової компанії.

Тайвань нічого нам не дає. Тайвань розташований за 9500 миль від США і за 68 миль від Китаю,

– зазначив експрезидент США.

Він також заявив, що вважає поточну політику Байдена некомпетентною і небезпечною, що може призвести до глобального конфлікту. Зокрема, Трамп розкритикував дії Байдена щодо Ірану та війни між Ізраїлем і ХАМАСом, стверджуючи, що за його президентства таких проблем не було б.