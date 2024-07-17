Трамп также обвинил Джо Байдена в ухудшении ситуации с безопасностью в мире. По его мнению, именно действующий президент США создал условия для возможного конфликта с Китаем и Россией.

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Что заявил Трамп о своих отношениях с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова заявил о своих хороших отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что при его президентстве "нам никогда не угрожала война".

Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения... Он бы никогда не полез в Украину. Я говорил: "Никогда, никогда не лезь в Украину",

– отметил экс-президент США.

Трамп также выразил опасения относительно текущей ситуации с безопасностью в мире, которая, по его мнению, "может закончиться Третьей мировой войной". Он обвиняет в этом своего соперника, действующего президента Джо Байдена.

"У меня не было войны... Никакой войны, кроме ИГИЛ. Я покончил с ними за очень короткий промежуток времени. Мне говорили, что на это уйдет пять лет, а мне понадобилось немного времени, мы их выбили... Россия не захватывала ни одной территории", – добавил Трамп.

Бывший президент также выразил свое недовольство санкциями против России, заявив, что "то, что мы делаем с санкциями, - мы отталкиваем всех от себя. Я не люблю санкции".

Какие еще заявления сделал Трамп

Трамп критиковал Байдена за то, что тот, по его мнению, способствовал объединению России и Китая с Ираном и Северной Кореей, создав мощный блок противников США. Он также высказал мнение, что Тайвань должен платить США за оборону, сравнивая американскую военную помощь с услугами страховой компании.

Тайвань ничего нам не дает. Тайвань расположен в 9500 милях от США и в 68 милях от Китая,

– отметил экс-президент США.

Он также заявил, что считает текущую политику Байдена некомпетентной и опасной, что может привести к глобальному конфликту. В частности, Трамп раскритиковал действия Байдена по Ирану и войне между Израилем и ХАМАСом, утверждая, что при его президентстве таких проблем не было бы.