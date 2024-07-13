Ілон Маск не приховував свої дружні стосунки з Трампом, заявляючи, що той може йому подзвонити просто так, без особливої причини. Водночас мільярдер у березні божився, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США. Тоді у Bloomberg звернули увагу, що таким коментарем Маск не виключив ймовірність пожертвувань на користь політичних комітетів (організацій зі спеціальним статусом у США, які збирають кошти на політичні кампанії).

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Маск фінансує Трампа

Тепер стало відомо, що Маск таки пожертвував кошти комітету, який працює над тим, аби Трамп став новим президентом.

Посилаючись на людей, обізнаних з цим питанням, Bloomberg зазначив, що мільярдер зробив внесок у малопомітну групу під назвою America PAC. Яку не саме суму вніс Маск не повідомляється. Втім, вона має бути значною. Очікується, що America PAC розкриє свій список донорів 15 липня.

Довідка: America PAC працює здебільшого за лаштунками. Найбільш інтенсивно агітацію ця група проводить в ключових штатах, які визначатимуть результат виборів.

Журналісти наголошують, що такі дії Маска свідчать про перетворення його з незалежного політичного діяча на постать, яка постійно використовує свою соцмережу "Х" для підтримки правих поглядів і критики на адресу демократів.

У ЗМІ вважають, що підтримка Трампа з боку Маска може завдати нищівного удару Джо Байдену і демократам, у лавах яких наразі точиться внутрішня боротьба після провальних дебатів.

Раніше Трамп обіцяв Маску, що у разі своєї перемоги зробить його своїм радником.