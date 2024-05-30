Західне ЗМІ повідомляє, що Трамп начебто запропонував Маску приблизно таку ж роль, яку відігравав ексголова компанії Marvel Айк Перлмуттер – давній знайомий експрезидента, який непомітно допомагав йому формувати політику в міністерстві у справах ветеранів.
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Між Трампом і Маском розтанув лід
Водночас деталі потенційної ролі Маска в адміністрації Трампа, якщо той повернеться в Білий дім, автори публікації не вказали. Вони зустрічалися приватно у березні, коли експрезидент намагався збільшити збір коштів на передвиборчу кампанію. Втім, Маск не підтримав Трампа публічно.
Після зустрічі між Трампом і Маском налагодились більш тісні відносини. Вони обмінялися думками щодо імміграції, електромобілів, космічних сил США й портфеля компаній бізнесмена.
Крім того, Маск разом з іншим мільярдером Нельсоном Пельцем поінформували майбутнього кандидата від республіканців про свої приватні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати "елітних" бізнес-лідерів не підтримувати президента США Джо Байдена на виборах.
Трамп осідлав хвилю передвиборчої істерії у США
- У США триває передвиборча гонка. Кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа освистали на з'їзді Лібертаріанської партії. Це сталось після того, як він назвав свого опонента Джо Байдена "тираном".
- Також ЗМІ пишуть, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що "розбомбив би Москву", якби вона напала на Україну за його президентства. Це ж саме стосувалось би столиці Китаю у випадку вторгнення на Тайвань.
- Втім, на думку експертів, Трамп набагато радикальніший за Байдена, що може бути корисним для України. У суспільстві частково змінилось ставлення до західних партнерів України. Людям бракує рішучості від політиків.
- Тим часом, у суді в Нью-Йорку 29 травня завершилась публічна частина слухань у кримінальній справі щодо екслідера США Дональда Трампа. Мовиться про приховування інформації про позашлюбні зв'язки, а саме – щодо підкупу порнозірки Стормі Деніелс за мовчання.