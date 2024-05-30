Західне ЗМІ повідомляє, що Трамп начебто запропонував Маску приблизно таку ж роль, яку відігравав ексголова компанії Marvel Айк Перлмуттер – давній знайомий експрезидента, який непомітно допомагав йому формувати політику в міністерстві у справах ветеранів.

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Між Трампом і Маском розтанув лід

Водночас деталі потенційної ролі Маска в адміністрації Трампа, якщо той повернеться в Білий дім, автори публікації не вказали. Вони зустрічалися приватно у березні, коли експрезидент намагався збільшити збір коштів на передвиборчу кампанію. Втім, Маск не підтримав Трампа публічно.

Після зустрічі між Трампом і Маском налагодились більш тісні відносини. Вони обмінялися думками щодо імміграції, електромобілів, космічних сил США й портфеля компаній бізнесмена.

Крім того, Маск разом з іншим мільярдером Нельсоном Пельцем поінформували майбутнього кандидата від республіканців про свої приватні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати "елітних" бізнес-лідерів не підтримувати президента США Джо Байдена на виборах.

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