Видання зазначає, що нібито Трамп зробив відповідні заяви під час одного із заходів. До слова, під час його виступу на з'їзді Лібертаріанської партії експрезидента освистали.

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Ці слова викликали здивування

За інформацією журналістів, на одному із заходів Трамп начебто сказав, що він розбомбив би столиці Росії та Китаю, якби ці держави здійснили вторгнення в Україну або Тайвань відповідно.

Ці слова викликали певне здивування серед аудиторії.

Трамп навряд чи відмовиться від підтримки України