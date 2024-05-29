Видання зазначає, що нібито Трамп зробив відповідні заяви під час одного із заходів. До слова, під час його виступу на з'їзді Лібертаріанської партії експрезидента освистали.
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Ці слова викликали здивування
За інформацією журналістів, на одному із заходів Трамп начебто сказав, що він розбомбив би столиці Росії та Китаю, якби ці держави здійснили вторгнення в Україну або Тайвань відповідно.
Ці слова викликали певне здивування серед аудиторії.
Трамп навряд чи відмовиться від підтримки України
- Дональд Трамп навряд чи відмовиться від підтримки України у разі перемоги на президентських виборах в США в листопаді 2024 року. У матеріалі видання йдеться, що Трамп пристосувався до проукраїнських настроїв, які виникли всередині Республіканської партії.
- За словами журналістів, такий крок буде нелегким для Трампа, і є підстави вважати, що його риторика щодо України – більше політичні заяви, ніж план дій. Додатковою перешкодою на шляху до відмови від допомоги Україні для експрезидента США буде сама війна, оскільки раніше йому ніколи не доводилося безпосередньо мати з нею справу.
- Другий термін Трампа, ймовірно, піде за одним із двох сценаріїв: війна може просто тривати, як і раніше, або ж США можуть бути набагато глибше в неї втягнуті.