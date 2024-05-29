Издание отмечает, что якобы Трамп сделал соответствующие заявления во время одного из мероприятий. К слову, во время его выступления на съезде Либертарианской партии экс-президента освистали.
Смотрите также "Байден был катастрофой": экс-губернатор Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа на выборах
Эти слова вызвали удивление
По информации журналистов, на одном из мероприятий Трамп якобы сказал, что он разбомбил бы столицы России и Китая, если бы эти государства совершили вторжение в Украину или Тайвань соответственно.
Эти слова вызвали определенное удивление среди аудитории.
Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины
- Дональд Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины в случае победы на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. В материале издания говорится, что Трамп приспособился к проукраинским настроениям, которые возникли внутри Республиканской партии.
- По словам журналистов, такой шаг будет нелегким для Трампа, и есть основания полагать, что его риторика в отношении Украины – больше политические заявления, чем план действий. Дополнительным препятствием на пути к отказу от помощи Украине для экс-президента США будет сама война, поскольку ранее ему никогда не приходилось непосредственно иметь с ней дело.
- Второй срок Трампа, вероятно, пойдет по одному из двух сценариеввойна может просто продолжаться, как и раньше, или же США могут быть гораздо глубже в нее втянуты.