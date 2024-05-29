Издание отмечает, что якобы Трамп сделал соответствующие заявления во время одного из мероприятий. К слову, во время его выступления на съезде Либертарианской партии экс-президента освистали.

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Эти слова вызвали удивление

По информации журналистов, на одном из мероприятий Трамп якобы сказал, что он разбомбил бы столицы России и Китая, если бы эти государства совершили вторжение в Украину или Тайвань соответственно.

Эти слова вызвали определенное удивление среди аудитории.

Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины