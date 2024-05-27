Колишнього президента США Дональда Трампа кілька разів освистали під час його виступу на національному з’їзді Лібертаріанської партії, який відбувся 25 травня. Крім цього, з натовпу також викрикували образи.
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Трамп зустрівся із недоброзичливцями
Коли Трамп вийшов на сцену, дехто насміхався, але також там були і його прихильники, одягнені в капелюхи та футболки з написом "Make America Great".
Це був рідкісний момент, коли Трамп зустрівся віч-на-віч з відкритими недоброзичливцями. Це незвично для людини, яка звикла влаштовувати мітинги перед натовпами своїх прихильників.
Лібертаріанці скептично налаштовані до Трампа. Колишні й президент США спробував розрядити атмосферу та пожартувати. Він сказав, що якби не був лібертаріанцем раніше, то точно став би ним зараз.
Трамп похвалив "запеклих борців за свободу в цій кімнаті". Після цього він назвав чинного президента Джо Байдена "тираном" і "найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів". У відповідь на це частина слухачів закричали: "Це ти".
Трамп продовжив свою промову, заявивши, що він прийшов, щоб "протягнути руку дружби", виступаючи проти Байдена. Відомо, що одну людину, яка тримала табличку з написом "Жодних диктаторів-наслідувачів!" відтягнула охорона.
Трамп відреагував на образи та сказав лібертаріанцям, що вони "не хочуть виграти", а хочуть "отримувати свої 3%" кожні чотири роки.
Зазначимо, що Лібертаріанська партія США є найбільшою з так званих "третіх партій".
Трамп відповів, чи дозволить він "окупувати" Україну
- Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який відомий своїми проросійськими поглядами, знову висловився про повномасштабну війну Росії проти України. Він відповів, чи продовжить підтримувати нашу державу у випадку своєї перемоги.
- За словами республіканця, він хотів би, щоб йому не довелося робити болючий вибір. Водночас від прямої відповіді про допомогу зброєю та на те, чи "дозволить" Путіну окупувати частину України він відмовився.
- Він зазначив, що Росія має потужну армію, але українці є дуже хоробрими. За його словами, потрібно шукати компроміс.