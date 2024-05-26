Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що тоді б ворог перебазував свої літаки на інші аеродроми на понад 300 кілометрів. Якби це сталося, то так росіяни витрачали б більше ресурсів літаків.

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"Більші витрати на паливо. Окрім всього іншого, це фіксація зльоту набагато раніше та можливість за траєкторією маршруту польоту цього літака заздалегідь повідомити про небезпеку завдання ударів по прикордонній смузі тощо", – сказав Коваленко.

Окрім того, це б обмежило можливості противника завдавати ударів вздовж лінії боєзіткнення. Загалом плюсів такого дозволу багато, однак, його поки що ще немає.

Підтримка такого рішення потрібна не лише на дипломатичному рівні, але й від українців, які перебувають у країнах-партнерах України.

Офіційні виправдання

Питання можливого дозволу Україні бити західною зброєю по території Росії почали виправдовувати на офіційному рівні. Про це заговорив на зустрічі у форматі "Рамштайн" голова Пентагону Ллойд Остін.

Це перше таке офіційне виправдання, що "ні". Конгресмени, сенатори зійшлися у політичній баталії. Якщо наприкінці 2023 – на початку 2024 року республіканці блокували допомогу Україні, то саме зараз вони "на вістрі атаки" щодо питання надання нам дозволу бити по територію Росії,

– сказав військово-політичний оглядач.

Фактично усе залежить від внутрішньої політичної кухні та від того, хто які завдання переслідує. Нині у центрі політичної баталії Україна. Вона не може повністю на це впливати. Водночас вона може віддалено брати у цьому участь та мати відповідний профіт.

"Профіт, який нам потрібен – це дозвіл на завдання ударів по території Росії по військових об'єктах західною зброєю. Найяскравіший приклад – це розміщення в тилу російських резервів – 90 кілометрів", – зазначив Олександр Коваленко.

На цій відстані ЗСУ можуть дістати ворожі резерви дроном-камікадзе. Утім, одна справа, якщо мовиться про БпЛА з бойовою частиною у 30 – 40 кілограмів, а інша – коли про американську далекобійну ракету ATACMS з бойовою частиною у пів тонни.

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