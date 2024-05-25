Водночас американський політолог Раміз Юнус пояснив 24 Каналу, що офіційно ті ж Штати не забороняли Україні використовувати зброю по території ворога.

Дивіться також США готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів, – AP

Інформаційна війна

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту у Києві заявив, що хоч США не заохочують використання їхньої зброї по території Росії, однак головне рішення має бути за Україною. Спікер Конгресу США Майк Джонсон, який раніше затягував виділення допомоги для України, тепер запевняє, що Україні варто дозволити бити по Росії.

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол навіть демонстрував на карті, як можна використовувати ATACMS різної дальності по скупченню росіян біля кордонів з Україною, та критикував Білий дім через заборону на використання зброї по російській території.

Офіційної заборони немає і офіційного дозволу, отже, теж не буде. Все, що ми чуємо, це інформаційна складова. Ви все робитимете, ви й так робите, і нарощуватимете свої зусилля. Просто якщо про це офіційно заявлять, то це посилить інформаційну складову російської сторони,

– зазначив Раміз Юнус.

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон ще кілька місяців тому заїкнувся про можливість відправлення іноземних військових в Україну. Російська інформаційна машина й до сьогодні працює на цю тему, у такий спосіб гуртуючи російське суспільство. Якому, до речі, і без додаткових заяв розповідали, що Росія нібито воює із Заходом, а не з Україною.

"Зрештою, навіщо загалом публічно робити заяви, які безпосередньо впливатимуть на події на полі бою? Коли йде спекуляція на цю тему, ворог гадатиме – буде це так чи не буде. Навіщо озвучувати правду, йде інформаційна війна, дезінформаційна зокрема. Якщо США хоче перемоги України, то які можуть бути заборони? Та ніяких. Значить, це спекуляції і проблем немає. Впевнений, Росія найближчим часом це відчує", – додав політолог.

Удари по Росії: яка думка у союзників