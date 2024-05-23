Так, про виділення додаткової допомоги можуть оголосити вже в п'ятницю, 24 травня. Про це повідомило агентство з посиланням на двох посадовців.
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Що відомо про новий пакет допомоги від США
За словами співрозмовників видання, цей пакет містить системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів.
Очікується, що США оголосить про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів у п'ятницю, оскільки Київ намагається стримати наступ російських військ у Харківській області,
– зазначило агентство з посиланням на двох американських чиновників.
Глава Пентагону зробив важливу заяву
- У понеділок, 20 травня, відбулося чергове засідання "Рамштайну".
- Глава Пентагону заявив, що наступні тижні й місяці для України будуть вирішальними.
- Також Ллойд Остін наголосив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну для того, щоб наша держава отримала те, чого потребує. Зауважив, що це все може зміцнювати ситуацію на полі бою.
- "Ми бачимо, що зараз переживає невинне населення України. Тому зараз у топ-пріоритетах на нашому порядку денному є системи ППО та снаряди до цих систем, щоб Україна могла нагально зараз закривати своє небо", – підкреслив очільник Пентагону.