Він уточнив, що якщо російський диктатор Владімір Путін переможе, інші тирани також спробують вдертися і завоювати своїх суверенних сусідів. Це залишить Європу під "тінню Путіна" і зробить світ більш жорстоким і хаотичним.

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Наступні тижні й місяці для України будуть вирішальними

Остін заявив, що наступні тижні й місяці для України будуть вирішальними, зокрема, він зазначив, що Захід продовжить підтримувати країну у боротьбі за свободу.

Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки,

– заявив глава Пентагону.

Він також додав, що в разі перемоги Путіна в Україні, це дасть сигнал іншим тиранам, які в майбутньому також можуть спробувати напасти на суверенних сусідів.

Остін зазначив, що це залишить Європу під "тінню Путіна" і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Саме тому боротьба України за свободу і безпеку є важливою для всіх країн Заходу.

Союзники продовжать надавати Україні усю необхідну допомогу

Остін 20 травня відкрив 22 засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", наголосивши на необхідності сталого забезпечення Києва зброєю.

У своїй промові на відкритті "Рамштайну" очільник Пентагону підкреслив, що зустріч союзників України відбувається "в момент виклику", коли російські сили розпочали черговий наступ, намагаючись досягти просувань "і створити буферну зону вздовж українського кордону". Він відзначив, що українські захисники демонструють надзвичайну мужність і майстерність, ефективно використовуючи надані Контактною групою засоби.

Остін також повідомив, що США продовжують постачання ЗСУ всієї необхідної допомоги, вже задовольнивши багато першочергових потреб Києва. Це включає боєприпаси для систем ППО NASAMS і Patriot, систем HIMARS, зенітних ракет Stinger і протитанкових систем Javelin і AT-4.

Разом ми вже виділили понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року,

– наголосив Остін.

Голова Пентагону сказав, що пріоритетом під час засідання "Рамштайну" стане протиповітряна оборона, а також обговорення роботи восьми коаліцій сил і засобів, створених у межах Контактної групи, аби "розбудовувати довгострокову безпеку України".

"З нетерпінням чекаю сьогодні на новини від морської коаліції і об'єднаної коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони", – анонсував він.

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