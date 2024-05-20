Водночас Бурланж наголосив, що Франція та західні партнери не мають бажання воювати із Росією та "втручатися у театр воєнних дій".

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У Франції просять відмовитися від стриманості

Жан-Луї Бурланж написав листа до французького керівництва та закликав його відмовитися від "стриманості та ухвалити рішення" щодо зняття табу на можливість бити Україні по російських цілях французькою зброєю.

Час, здається, настав... Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора,

– наголосив голова комітету.

Він зауважив, що таке рішення буде повністю законним, адже воно "покладе край неприйнятній асиметрії між агресором та жертвою".

За його словами, останнім часом на Заході почали "зрушуватися лінії щодо використання західної зброї, поставленої до Києва".

У листі йдеться також, що у військовому плані вся територія України постраждала від російських ударів зброєю, яку постачали Москві її північнокорейські та іранські партнери.

Тим часом під керівництвом Вашингтона союзники України вимагали від Києва не завдавати ударів по території Росії, боячись ескалації. Тому досі Україна атакувала Росію лише зброєю власного виробництва.

Право на самооборону виключає право на захист території агресора,

– пише французький депутат.

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