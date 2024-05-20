Водночас Бурланж наголосив, що Франція та західні партнери не мають бажання воювати із Росією та "втручатися у театр воєнних дій".
Дивіться також Зеленський висловився про ініціативу Макрона щодо введення військ НАТО
У Франції просять відмовитися від стриманості
Жан-Луї Бурланж написав листа до французького керівництва та закликав його відмовитися від "стриманості та ухвалити рішення" щодо зняття табу на можливість бити Україні по російських цілях французькою зброєю.
Час, здається, настав... Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора,
– наголосив голова комітету.
Він зауважив, що таке рішення буде повністю законним, адже воно "покладе край неприйнятній асиметрії між агресором та жертвою".
За його словами, останнім часом на Заході почали "зрушуватися лінії щодо використання західної зброї, поставленої до Києва".
У листі йдеться також, що у військовому плані вся територія України постраждала від російських ударів зброєю, яку постачали Москві її північнокорейські та іранські партнери.
Тим часом під керівництвом Вашингтона союзники України вимагали від Києва не завдавати ударів по території Росії, боячись ескалації. Тому досі Україна атакувала Росію лише зброєю власного виробництва.
Право на самооборону виключає право на захист території агресора,
– пише французький депутат.
Удари по Росії західною зброєю: що відомо
- На початку травня під час візиту до Києва міністр закордонних справ Британії Девід Камерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю по території Росії. Додамо, що на відповідну заяву Великої Британії відреагували у Росії: Кремль почав залякувати Захід та стверджувати, що це може бути небезпечним для європейської безпеки.
- Незадовго до цього очільниця латвійського МЗС Байба Браже заявила, що деякі західні партнери передали Україні зброю із дозволом бити по російській території. Втім, невідомо про, які саме країни йдеться.
- Але не усі країни підтримують таку ініціативу. Так, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим передає зброю Україні лише для використання в межах країни та виступає проти використання своєї зброї проти Росії.
- Також Україна продовжує вести переговори із Білим домом щодо зняття обмежень на використання американської зброї по Росії. Наразі Київ працює над розв'язанням цього питання.