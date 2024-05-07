Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країна не передає зброю, яка може бути використана за межами України.

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Італія проти використання своєї зброї по Росії

За словами Таяні, італійська зброя призначена для використання на території України.

Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України,

– заявив він.

Таяні також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключає відправку військ НАТО в Україну. Він зазначив, що це повинно бути рішення Альянсу та додав, що проти відправки військ.

Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною НАТО. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправки військ, які б воювали проти росіян,

– додав він.

До слова, нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетт теж заявив, що італійські війська не будуть втручатися у конфлікт в Україні. Він вважає, що заяви Макрона щодо введення західних військ в Україну "створюють напругу". Міністр заявив, що не розуміє мети та користі заяв Макрона.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції підтвердив свою попередню заяву щодо того, що не відкидає відправку своїх військ в Україну за певних умов.

Також Британія офіційно заявила, що підтримує удари по Росії. Зокрема під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Британії Девід Камерон наголосив, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдавання ударів по цілях всередині країни-агресорки.