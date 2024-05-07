Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що залізниця в Маріуполі може опинитися під загрозою знищення, якщо застосувати артилерійський снаряд із дальністю 70 – 80 кілометрів. Він додав, що це було б чудово.

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Збройний потенціал

Михайло Подоляк зауважив, що зараз суттєво збільшують виробництво дронів Україна та країни східної Європи, які доєднались до дронової коаліції. Також зросло постачання далекобійних засобів для нашої країни.

Важливо! Міністерство оборони України у лютому 2024 року повідомило про створення коаліції дронів. Наші партнери вироблятимуть для потреб ЗСУ тисячі БпЛА. Очолили цю ініціативу Велика Британія та Латвія. Наразі до коаліції приєдналось понад 20 країн.

Радник голови Офісу Президента також наголосив, що Україна юридично має повне право застосовувати зброю для руйнування інфраструктур ворога. Це стосується і тимчасово окупованої території нашої держави, і території Росії.

Збільшуючи збройні можливості кількісно, ми зможемо це все (російську інфраструктуру – 24 Канал) знищувати, але пріоритетність тієї чи іншої цілі буде визначати Генеральний штаб,

– сказав він.

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