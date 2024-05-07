Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що залізниця в Маріуполі може опинитися під загрозою знищення, якщо застосувати артилерійський снаряд із дальністю 70 – 80 кілометрів. Він додав, що це було б чудово.
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Збройний потенціал
Михайло Подоляк зауважив, що зараз суттєво збільшують виробництво дронів Україна та країни східної Європи, які доєднались до дронової коаліції. Також зросло постачання далекобійних засобів для нашої країни.
Радник голови Офісу Президента також наголосив, що Україна юридично має повне право застосовувати зброю для руйнування інфраструктур ворога. Це стосується і тимчасово окупованої території нашої держави, і території Росії.
Збільшуючи збройні можливості кількісно, ми зможемо це все (російську інфраструктуру – 24 Канал) знищувати, але пріоритетність тієї чи іншої цілі буде визначати Генеральний штаб,
– сказав він.
Нова залізниця росіян: що відомо
- Росія продовжує будівництво залізниці на тимчасово окупованих територіях України. Вона пролягає через зону, яку можуть атакувати українські високоточні системи дальнього радіуса дії.
- Росія понад рік будує залізницю біля Маріуполя. Буданов підтвердив, що цей процес майже завершено.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни вже на фінальній стадії будівництва залізниці. Уже в кінці травня вона може повноцінно запрацювати.