Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шеппс. Він додав, що союзники фіксують швидкий розвиток у цій галузі.

Дивіться також Британія хотіла надати Україні снаряди, виготовлені в Японії: WSJ про те, чому план не спрацював

"Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів", – сказав Шеппс.

Та додав, що Україні нададуть "можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях".

Це той випадок, коли ми повинні переконатися, що Україна має все необхідне для перемоги у цій війні. Просто нерозумно думати, що вони не зможуть її виграти,

– наголосив британський міністр.

Що відомо про коаліцію дронів