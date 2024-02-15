Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шеппс. Він додав, що союзники фіксують швидкий розвиток у цій галузі.
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"Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів", – сказав Шеппс.
Та додав, що Україні нададуть "можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях".
Це той випадок, коли ми повинні переконатися, що Україна має все необхідне для перемоги у цій війні. Просто нерозумно думати, що вони не зможуть її виграти,
– наголосив британський міністр.
Що відомо про коаліцію дронів
- Наразі до коаліції дронів для України прєднались понад 20 країн.
- Її створення обговорили у грудні міністр оборони України Рустем Умеров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу.