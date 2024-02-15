Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он добавил, что союзники фиксируют быстрое развитие в этой области.

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"Я с гордостью сообщаю, что Великобритания и Латвия совместно возглавят международную коалицию по созданию жизненно важного потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов", – сказал Шеппс.

И добавил, что Украине предоставят "возможности, необходимые ей для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит неудачу в своих незаконных и варварских амбициях".

Это тот случай, когда мы должны убедиться, что Украина имеет все необходимое для победы в этой войне. Просто глупо думать, что они не смогут ее выиграть,

– подчеркнул британский министр.

Что известно о коалиции дронов