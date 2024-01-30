Как отмечает WSJ, согласно предложенной инициативе, японская компания должна была производить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды по лицензии британской BAE Systems. Позже это вооружение должны были отправлять в Великобританию.
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Британия планировала передавать вооружение Украине
В декабре 2023 года японское правительство заявило, что позволит отправлять оружие, произведенное в Японии по лицензии иностранных государств, в страну, выдавшую лицензию. Японско-британский план по артиллерийским снарядам был связан именно с этим решением.
По информации издания, эта инициатива приостановлена. Вероятной причиной является отсутствие совместимости между снарядами и пушками разных производителей.
155-миллиметровый снаряд был распространен как артиллерийский стандарт в странах Организации Североатлантического договора и союзниках группы, позволяя странам работать с оружием и боеприпасами друг друга. На практике они не всегда совместимы,
– говорится в материале WSJ.
Как отмечает издание, хотя и большинство снарядов можно использовать с пушками других стран, различные протоколы безопасности означают, что они могут нуждаться в испытаниях перед тем, как их можно будет признать совместимыми.
В то же время отправлять снаряды Украине непосредственно Япония не может из-за запрета экспорта оружия странам, участвующим в военном конфликте.
Япония разрешила экспорт компонентов Patriot в Европу
- Ранее сообщалось, что японское правительство рассмотрит поставки японских ракет для систем Patriot в страны Европы. Говорилось что это может помочь Украине. Хотя правительство Японии не планирует разрешать передачу оборудования странам, находящимся в состоянии войны, как Украина и Израиль. Однако это даст США больше возможностей для продления поставок Украине оружия американского производства.
- На следующий день правительство Японии заявило, что предоставит США ракеты Patriot. Впрочем, реэкспорт этого вооружения для нашей страны все же требует разрешения Токио. Японское правительство заявило что ослабит контроль над оборонным экспортом, чтобы разрешить отправлять оружие, изготовленное в Японии по лицензии, в страну, выдавшую лицензию.
- Японская компания Mitsubishi Heavy Industries производит ракеты Patriot по лицензии американских оборонных подрядчиков Lockheed Martin и RTX. Токио намерен передать Соединенным Штатам десятки ракет-перехватчиков, которые используют для сбивания баллистических ракет и других воздушных угроз, из собственных запасов. Ракеты начнут поставлять в первом квартале 2024 года.