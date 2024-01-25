Какую помощь предоставит Япония

В прошлом году Япония выделила для Украины 3,6 миллиарда долларов. По словам японского заместителя министра финансов по международным вопросам Масато Канда, в этом году Токио будет продолжать способствовать восстановлению украинской экономики.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины В 2023 году Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине – около 3,6 миллиарда долларов. Я благодарен правительству Японии за устойчивую позицию и понимание потребностей Украины, а также лидерство в поддержке Украины во время председательства Японии в G7 в 2023 году.

Марченко и Канда провели онлайн-встречу. Представители правительств обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Японии и Украины.

В ходе обсуждения Канда выразил стремление Токио продолжать финансирование украинского госбюджета в этом году. Украина, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства по Программе МВФ.

Обратите внимание! Программа МВФ – механизм расширенного финансирования – должна действовать в течение 4 лет. Ее суть это внедрение Украиной структурных реформ.

Какая ситуация с международной помощью

Минфин сообщил, что в течение 2023 года Украине партнеры выделили 42,5 миллиарда долларов. В частности, Япония перечислила на гранты и льготное финансирование 2,2 миллиарда долларов.

В 2024 году, согласно плану бюджета, потребность во внешнем финансировании снизилась. В настоящее время этот показатель составляет 41 миллиард гривен.