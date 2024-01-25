Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (+10 копеек против 24 января), а продажа – 38,20 гривны (+7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,92 гривны (+2 копейки), а продажа – в среднем за 41,70 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,40 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,50 гривны (+20 копеек), а продажа – 42 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,18 гривны (+10 копеек), а продажа – 38,30 гривны (+10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 41,70 гривны (+20 копеек), а продают за 41,86 гривны (+16 копеек).

Курс доллара на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке будет оставаться минимальной и не превысит 0,1 гривны. А разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах 0,5 – 1 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовый диапазон на наличном рынке не превысит 38 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро.

Лесной спрогнозировал, что курс на наличных будет формироваться с учетом межбанка, то есть официальный курс.

Что касается межбанка, то колебания курсов валют на межбанке должны были быть в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро.