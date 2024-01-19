Будет ли доллар в дальнейшем дешеветь

За последние несколько дней наблюдается спад стоимости доллара на наличном рынке. Только по состоянию на утро 19 января валюта опустилась кое-где ниже, чем 38 гривен.

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В то же время в комментарии 24 Каналу экономист Борис Кушнирук рассказывает, что курс на сегодняшний день полностью зависит от того, что делает Нацбанк. Поэтому будет ли он падать дальше, начнет ли расти вверх — определяет именно регулятор.

Борис Кушнирук Экономист Учитывая, что у нас огромный торговый дефицит, по сути, курс определяет НБУ своими интервенциями.

С одной стороны, говорит эксперт, понятна ситуация в условиях войны, когда есть огромный торговый дефицит и вам его нужно покрывать за счет постоянных интервенций.

Но, с другой стороны, проблема в том, что это происходит не прогнозируемо.

Как избежать спекуляций на рынке

Более того, Кушнирук объясняет, что когда курс сохраняется неизменным, то в этом случае растет импорт, а экспорт становится неконкурентным.

Необходимо определить, насколько Нацбанк считает допустимым удешевление гривны в течение года. И, исходя из этого, они должны прогнозируемо и предусмотрено для рынка и для всех делать девальвацию,

– говорит эксперт.

К примеру, дважды в месяц в конкретные дни недели. Следовательно, проводится, условно, девальвацию на 0,5%. В таком случае никаких спекуляций на рынке не будет, но ситуация станет предсказуемой для всех.

То, что сейчас НБУ делает, считает Борис Кушнирук, это провоцирует злоупотребление на рынке и неопределенность.

Что будет с наличным долларом на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в определенный период может усилиться роль регулятора в целях снятия курсового напряжения. Следовательно, курсовые изменения в конце января будут разновекторными: показатели то будут расти, то будут снижаться, но это все без резких скачков.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На следующей неделе разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке будет оставаться минимальной и не превысит 0,1 гривны. А разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах 0,5 – 1 гривны.

По прогнозам эксперта, курсовой диапазон на наличном рынке не превысит 38 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. Кроме того, он будет формироваться с учетом межбанка, то есть официальный курс.

Любопытно! Колебания курсов валют на межбанке будут в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро.

Курс валют в банках, обменниках и черном рынке