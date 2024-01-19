Курс валют в банках
- По состоянию на утро 19 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (-12 копеек против 18 января), а продажа – 38,40 гривны (-10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41,30 гривны (-10 копейки), а продажа – в среднем за 42 гривен (-17 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,45 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,25 гривны (-17 копеек), а продажа – 41,85 гривны (-2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,15 гривны (-15 копеек), а продажа – 38,30 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают за 41,60 гривны (-15 копеек), а продают за 41,85 гривны (-15 копеек).
Прогноз стоимости доллара на следующую неделю
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, курсовые изменения в конце января будут разновекторными: показатели будут то расти, то снижаться, однако без резких скачков.
Разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке будет оставаться минимальной и не превысит 0,1 гривны, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах 0,5 – 1 гривны.
По словам банкира, курсовый диапазон на наличном рынке будет формироваться с учетом межбанка и вероятнее всего не превысит 38 – 40 гривен за доллар. Что касается евро, то цена будет колебаться между 40 – 43 гривнами.
Коридор ожидаемых колебаний курсов валют на межбанке будет в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро,
– добавляет Лесовой.