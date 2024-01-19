Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (-12 копеек против 18 января), а продажа – 38,40 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,30 гривны (-10 копейки), а продажа – в среднем за 42 гривен (-17 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,45 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,25 гривны (-17 копеек), а продажа – 41,85 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,15 гривны (-15 копеек), а продажа – 38,30 гривны (-15 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают за 41,60 гривны (-15 копеек), а продают за 41,85 гривны (-15 копеек).

Прогноз стоимости доллара на следующую неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, курсовые изменения в конце января будут разновекторными: показатели будут то расти, то снижаться, однако без резких скачков.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке будет оставаться минимальной и не превысит 0,1 гривны, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах 0,5 – 1 гривны.

По словам банкира, курсовый диапазон на наличном рынке будет формироваться с учетом межбанка и вероятнее всего не превысит 38 – 40 гривен за доллар. Что касается евро, то цена будет колебаться между 40 – 43 гривнами.

Коридор ожидаемых колебаний курсов валют на межбанке будет в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро,

– добавляет Лесовой.