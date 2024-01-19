Курс валют у банках

Станом на ранок 19 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,80 гривні (-12 копійок проти 18 січня), а продаж – 38,40 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (-10 копійки), а продаж – в середньому за 42 гривень (-17 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,45 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,25 гривні (-17 копійок), а продаж – 41,85 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,15 гривні (-15 копійок), а продаж – 38,30 гривні (-15 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують за 41,60 гривні (-15 копійок), а продають за 41,85 гривні (-15 копійок).

Прогноз вартості долара на наступний тиждень

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курсові зміни в кінці січня будуть різновекторними: показники то зростатимуть, то знижуватимуться, однак без різких стрибків.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Різниця між курсами покупки та продажу на безготівковому ринку залишатиметься мінімальною і не перевищить 0,1 гривні, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде в межах 0,5 – 1 гривні.

За словами банкіра, курсовий діапазон на готівковому ринку формуватиметься з огляду на міжбанк і найімовірніше не перевищить 38 – 40 гривень за долар. Щодо євро, то ціна коливатиметься між 40 – 43 гривнями.

Коридор очікуваних коливань курсів валют на міжбанку буде в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро,

– додає Лєсовий.