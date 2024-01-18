Курс валют у банках
- Станом на ранок 18 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,92 гривні (-8 копійок проти 17 січня), а продаж – 38,50 гривні (-20 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (-22 копійки), а продаж – в середньому за 42,17 гривні (-25 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (-39 копійок), а продаж – 38,57 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,25 гривні (-42 копійки), а продаж – 42,35 гривні (+14 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,30 гривні (-16 копійок), а продаж – 38,45 гривні (-15 копійок).
- Євро купують за 41,75 гривні (-25 копійок), а продають за 42 гривні (-30 копійок).
Яка ситуація з гривнею
- Юрій Крохмаль, експерта з Банку Авангард, каже, що коли питання бюджетної підтримки України з боку західних партнерів буде вирішене, тоді можна буде говорити про подальше зниження тиску на гривню, або навіть її укріплення.
- Банкірка Тетяна Попович теж погоджується з цим. На її думку, надання міжнародної фінансової допомоги надасть значну психологічну підтримку гривні.
Це, щоправда, не означає, що курс не має рухатися взагалі - нормальна реакція на сплески попиту чи пропозиції є природною.