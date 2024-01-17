Чому імовірна криза в Україні
Економістка ЄБРР Беата Яворчик вважає, що своєчасна міжнародна підтримка дозволить Україні уникнути кризи. На її думку, негативний сценарій імовірний, попри зростання української економіки у 2023 році на майже 5%.
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Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і уряду, можливо, доведеться вдатися до друкарського верстата.
Попри все, Яворчик наполягає на якісній роботі українського уряду. Економістка вважає, що Україну потрібно підтримувати не тільки у військовому сенсі, а і надавати додаткове фінансове забезпечення для держбюджету.
Також Яворчик анонсувала нову підтримку від ЄБРР у сумі від 7,5 до 15 мільярдів євро. Особлива увага буде приділятися приватному сектору. На думку Яворчик, саме ця галузь України потребує додаткового фінансування для відновлення і розвитку.
Чому сприяє друк гривні
Після початку повномасштабного вторгнення, Україна опинилась у кризовій ситуації. Тоді НБУ був вимушений викупити державні облігації на суму 400 мільярдів гривень і "запустити верстат".
Саме через вимушений друк гривні, валюта зросла майже вдвічі. Збільшення інфляції до рівня 26,6% відбулося, у тому числі і через цей аспект.