Почему вероятный кризис в Украине

Экономист ЕБРР Беата Яворчик считает, что своевременная международная поддержка позволит Украине избежать кризиса. По ее мнению, негативный сценарий возможен, несмотря на рост украинской экономики в 2023 году почти на 5%.

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Беата Яворчик Экономист Европейского банка реконструкции и развития Большой риск заключается в том, что если деньги не поступят из-за границы, ситуация может пойти по спирали, и правительству, возможно, придется прибегнуть к печатному станку.

Несмотря на все, Яворчик настаивает на качественной работе украинского правительства. Экономистка считает, что Украину нужно поддерживать не только в военном смысле, но и предоставлять дополнительное финансовое обеспечение для госбюджета.

Также Яворчик анонсировала новую поддержку от ЕБРР в размере от 7,5 до 15 миллиардов евро. Особое внимание будет уделяться частному сектору. По мнению Яворчик, именно эта отрасль Украины нуждается в дополнительном финансировании для восстановления и развития.

Чему способствует печать гривны

После начала полномасштабного вторжения Украина оказалась в кризисной ситуации. Тогда НБУ вынужден был выкупить государственные облигации на сумму 400 миллиардов гривен и "запустить станок".

Именно из-за вынужденной печати гривны валюта выросла почти вдвое. Увеличение инфляции до уровня 26,6% произошло, в том числе и из-за этого аспекта.