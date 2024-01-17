Как изменились пенсии в течение 2023 года

Согласно статистике ПФУ, 51% украинских пенсионеров получают менее 4 000 гривен. Средняя пенсия к концу года, при этом, составила 5 385 гривен.

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Наименьшие выплаты на Тернопольщине – 4 070 гривен. Больше пенсии получают киевляне – 7 248 гривен.

Общее количество пенсионеров, которые имели пенсионные выплаты в прошлом году – 10,5 миллионов лиц. В 2023 году численность получателей пенсионных выплат сократилась на 1,6%.

В основном украинцы получают пенсию на банковский счет, таким методом пользуются ориентировочно 8 миллионов человек. Другие же предпочитают наличным способом через "Укрпочту".

Интересно, что пенсию менее 3 000 гривен получали 30% пенсионеров. В 2023 году это значение сократилось на 9%. Количество лиц, получавших такой размер пенсии в 2022 году было 39%.

Какие пенсии по состоянию на начало 2024 года

С 1 января 2024 выросли выплаты некоторых пенсионеров. Минимальные выплаты увеличились в соответствии с размером нового прожиточного минимума и теперь составляют 2 361 гривну вместо 2 093 гривен.

Рост других пенсий ожидается в начале марта. В это время запланирована масштабная индексация. Показатель роста выплат, по предварительному прогнозу, будет 13%.