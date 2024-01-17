"Укрпочта" продолжает обменивать лампочки
Старые лампы могут заменить украинцы, ранее не участвовавшие в этой программе. Они смогут получить до пяти светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты".
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Программа по обмену ламп накаливания продолжает действовать как для физических лиц, так и для юридических лиц. Особые условия продолжают действовать для пенсионеров, ранее уже воспользовавшихся обменом. Они имеют возможность получить дополнительно к 5 LED-лампам, предъявив пенсионное удостоверение, паспорт и РНОКПП,
– пишут в компании.
К слову обменять лампочки могут и такие юридические лица:
- медицинские заведения;
- школы;
- детские сады;
- поликлиники;
- ОСМД.
В отделениях Укрпочты, где наблюдается высокий спрос, запасы LED-ламп будут пополнять, пока лампочки будут налицо. В случае окончания ламп или исчерпания запасов ламп нужного типа цоколя, следует обратиться в другое ближайшее отделение "Укрпочты",
– добавила прессслужба.
К слову. за год существования программы украинцы успели обменять более 33 миллионов ламп накаливания.
Реальная цена на свет
Сейчас на стоимость электроэнергии давят даже инфляционные процессы и ослабление гривны, поэтому реальная цена ресурса значительно больше, чем в наличии. Об этом для 24 Канала рассказал Богдан Серебренников.
Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.
Сейчас реальная стоимость света составляет 8 гривен за киловатт-час. Однако дальнейшее повышение будет колебаться в диапазоне 3 – 4 гривен.