Как вырастет пенсия после индексации

Согласно плану ПФУ, индексация должна состояться в начале марта. Прошлогодний показатель роста выплат составил 19,7%. В этом году, по словам нардепа Даниила Гетманцева будет – 13%.

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Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Из тех тенденций, которые наблюдались в течение 2023 года, можно примерно ориентироваться на размер индексации – 13%.

Размер индексации рассчитывается по четко определенной форме. На сегодня она такова: к 50% инфляции в 2023 году добавляем среднее значение роста зарплат за последние 3 года (с 2020 до 2023 годов);

Отдельные значения этой формулы уже известны. В частности, в Госстате сообщили, что 50% от инфляции прошлого года – 12,9%. Известны также показатели роста зарплаты в 2020 – 2021 и 2021 – 2022 годах. А вот значение 2022 – 2023 годов пока неопубликованное.

У кого уже выросли пенсии

С 1 января 2024 года выросли выплаты граждан, получающих минимальную пенсию. Это произошло из-за роста прожиточного минимума для определенных категорий лиц. Теперь эти выплаты составляют 2 361 вместо 2 093 гривен.

Также выросла минимальная зарплата, соответственно пенсии для лиц старше 65 лет, которые получили полный стаж (30 лет для женщин, 35 – для мужчин) стали больше и теперь составляют 2 840 гривен. С апреля эти выплаты должны быть 3 200 гривен.

Обратите внимание! Рост указанных пенсий в апреле связан с увеличением минимальной зарплаты до 8 000 гривен.